台中綠空廊道潭子斷點深夜吊裝作業 明年春節前開放啟用

台中鐵路高架化後，台中市府利用橋下原有鐵道空間打造21.7公里「綠空廊道」，民眾可散步或騎自行車，潭子至北屯路段因台74線環中東路85公尺寬道路截斷，需繞行約300公尺，為提升安全和便利，建設局投入7500萬元興建375公尺跨橋，昨天深夜主橋吊裝，預計明年春節前開放啟用。

7500萬元跨橋工程，其中2000萬元由立委楊瓊瓔協助爭取交通部補助，目前工程進度超前79.31%。楊瓊瓔等人昨晚11時和建設局長陳大田視察主橋夜間吊裝作業。

綠空廊道北起豐原站，南至大慶站，跨越六個行政區，長達21.7公里，在豐原、潭子各有一處斷點，行人及自行車騎士至少繞行約5分鐘，也增加交通風險。為提升騎行安全及順暢性，建設局去年11月完成豐原圓環東路自行車跨橋，潭子區環中東路跨橋隔月開工，歷經近9個月施工，昨晚做橋體結構吊裝作業。

立委楊瓊瓔昨晚和台中市建設局長陳大田視察，立法院副院長江啟臣、立委黃健豪、市議員羅永珍、蕭隆澤及賴朝國議員服務處、周永鴻議員服務處也派代表到場，潭子區多位里長也到場見證。

局長陳大田表示，綠空廊道在潭子區環中東路有寬達85公尺的斷點，為打造帶狀無障礙的自行車道及人行步道，投入約7500萬元，中央補助2000萬元，地方自籌5500萬元， 興建全長465公尺的「潭子區環中東路自行車跨橋」，目前工程進度79.31%，原預定114年3月前完工並開放通行，他有信心可以提早在春節前開放啟用。

新建工程處說明，環中東路跨橋主橋吊裝作業昨晚11時30進行，配合橋體結構吊裝需求，晚上10時起封閉管制環中東路部分路段(中山路至復興路一段) ，接續進行主橋起吊、移設及定位等，今天早上6時前完成，解除道路管制。