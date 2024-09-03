員林車站停車塔 閒置2年將拆除活化

彰化縣員林火車站旁的立體停車塔已閒置2年，市公所預計今年底前拆除。該立體停車塔占地400坪，位在員林火車站前的精華地段，市公所計畫在拆除後，招商興建賣場或商辦大樓，期望成為公所金雞母。不過，台鐵推動員林車站後站土地都更多時，卻遲無下文，地方希望能加快腳步，振興員林發展。

員林立體停車塔位在員林火車站前、中正路旁，市公所農經課長黃吉城說，立體停車塔目前閒置，公所規畫拆除作業，總經費1000多萬元，近期將發包，預計今年底前拆除。

這座停車塔2001年完工，當初興建斥資2億元，高19層樓共280格停車位，2007年委外經營。公所指出，機械停車塔已不符需求，已達使用年限有安全顧慮；台鐵近年釋出周邊土地為平面停車場，滿足停車需求。

員林公所建設課長陳浴秉表示，停車塔拆除後，將朝商場或商辦大樓招商，該基地緊臨市中心與員林車站，盼能帶動地方發展，等停車塔拆除後，委由顧問公司規畫招商。公所表示，拆除後，基地評估先規畫為路外停車場，估計可設33席停車位，每年權利金收入21萬元。

台鐵在停車塔周邊有大片「閒置空間」，正推動員林火車站周邊都更招商開發案，包括後站1.92公頃與高架下方0.79公頃商業空間，招商案已流標2次，台鐵表示將再推動。

彰化縣議員曹嘉豪表示，台鐵主導員林站周邊土地都更案，但腳步太慢，希望加快腳步，公所原希望打造成類似高雄駁二的鐵道園區，可惜後來沒下文。員林公所拆掉停車塔，未來可採BOT營運。