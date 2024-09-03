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南投縣府修法開罰 合歡山違規野炊 最高罰3千

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
合歡山是全台首座暗空公園，今年初有遊客公然野炊，卻無法可罰，縣府修正相關條例納入罰則，待議會審議通過後實施。本報資料照片
合歡山是全台首座暗空公園，今年初有遊客公然野炊，卻無法可罰，縣府修正相關條例納入罰則，待議會審議通過後實施。本報資料照片

合歡山是全台首座、亞洲第3座國際暗空公園，先前有民眾無視禁令野炊，遭舉發後，縣府才發現無罰則可罰；縣府修改相關條例，昨天在縣務會議通過，明訂管轄裁罰範圍，未來違規野炊者，最高可罰3000元，得按次處罰；草案得送議會審議通過後實施。

合歡山海拔逾3000公尺，幾無光害，2019年獲國際認證為暗空公園，為提升觀星品質，縣府改善鳶峰遊客中心，設置觀星平台、星空劇場與小型天文台等設施，並針對暗空環境訂定規範。

縣府去年訂定「合歡山暗空公園管理自治條例」，同年3月公布施行，明令禁止噪音、營火、野炊、烤肉、設攤、露營及破壞公共設施、妨礙交通、亂丟垃圾等行為，違反送主管機關裁處；若釀光害，縣府得以該條例開罰1000元以下罰鍰。

今年2月有遊客開小貨車占用鳶峰遊客中心中型巴士停車格，公然野炊，管理員勸阻，卻被狠嗆「要叫人照顧」，事發過程被PO上網，引發眾怒，並向縣府舉發，要求硬起來裁罰，沒想到縣府竟無罰則可罰。

推就其因，鳶峰場域不屬太魯閣國家公園範圍內，無法依法開罰，暗空公園條例雖禁止野炊，卻沒有相關罰則，導致雖違規野炊，卻無法開罰。縣府為補規範不足，觀光處提出暗空公園條例修正草案，昨天送縣務會議通過，將再送縣議會審議。

觀光處說，依修正草案，將鳶峰遊客中心列入裁罰轄區，從台14甲線24K至24.3K道路邊線往東500公尺，在該範圍違反相關禁止行為，依規定可處1000至3000元罰鍰，並得按次處罰。

合歡山 暗空公園 鳶峰

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