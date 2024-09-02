掃除綠能蟑螂建首功 彰化縣女調查官邱妙如獲卓揆表揚

法務部調查局彰化縣調查站女調查官邱妙如，因偵辦多件社會矚目的綠能犯罪案件有功，近日獲行政院長卓榮泰表揚。彰化調查站主任徐國楨說，邱妙如獲得表揚，縣調站全體人員都與有榮焉，這也得力於彰化地檢署及雲林地檢署指揮，運用科技設備，發揮團隊精神，才能有如此具體成效。

徐國楨說，邱妙如是調查班49期結業，平時工作認真，心思細膩，即有卓越的績效表現。尤其政府近年來積極推動綠能，卻因某些民代向業者索賄，讓業者不勝其擾，影響綠能進程，而邱妙如順利偵辦彰化及雲林多件綠能指標案件，立下大功，獲得行政院表揚，是實至名歸。

彰化縣調查站指出，邱妙如偵辦的重大綠能犯罪案件，包括2020年彰化縣大城鄉長蔡鴻喜等人涉嫌索賄案、2022年雲林縣台西鄉長林芬瑩收受綠能集團賄款案，及2023年雲林縣議員王又民涉嫌向能源公司索賄案、雲林縣議會議長沈宗隆涉嫌向能源公司索賄案，以及今年雲林縣前麥寮鄉長蔡長昆向能源公司索賄2600萬元案件。