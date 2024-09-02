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台南隆田Cha Cha園區中秋辦低碳市集 「腳踏車發電」引話題

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
隆田Cha Cha園區中秋辦低碳市集，邀請各國精彩藝術到場表演。圖／隆田Cha Cha園區提供
隆田Cha Cha園區中秋辦低碳市集，邀請各國精彩藝術到場表演。圖／隆田Cha Cha園區提供

中秋腳步近，台南隆田Cha Cha文化資產教育園區今年中秋假期將舉辦低碳市集，更主打「會發電的中秋節」，安排有腳踏車發電競賽等多項活動，適合闔家親子同行，邀請遊客屆時來體驗。

隆田Cha Cha文化資產教育園區表示，今年中秋假期14日至17日隆田Cha Cha文化資產教育園區主打「會發電的中秋節」，以低碳生活主題辦理系列活動，除邀請樂檸漢堡、老楊方塊酥、奮起福米餅、林聰明砂鍋魚頭等知名店家來辦低碳市集。

15日當天將有各國精彩藝術表演，包括非洲鼓、馬來西亞24節令鼓及與漂流木樂器創作樂團（國樂），重頭戲也包括設置腳特車發電設施與零廢棄綠色展覽，親子可報名體驗踩腳踏車發電競賽，前三名民眾可獲得精美小禮物。

文化局長謝世淵表示，隆田Cha Cha園區鄰近隆田火車站，近年提倡低碳旅行，鼓勵民眾可搭火車再租借GoGoRo或共享式單車暢遊隆田，經由展覽、市集、體驗等不同活動，以寓教於樂的方式，將低碳生活、低碳旅遊融入到民眾的日常活動中。

隆田Cha Cha園區表示，除主題活動，民眾入園還可以體驗園區常設展覽，包括北倉沉浸式劇場、南倉彈珠台、跳格子與小東倉考古展，活動內容可參考園區官方網站https://chacha.tainan.gov.tw/。

隆田Cha Cha園區中秋辦低碳市集 ，推出的「腳踏車發電」引話題。圖／隆田Cha Cha園區提供
隆田Cha Cha園區中秋辦低碳市集 ，推出的「腳踏車發電」引話題。圖／隆田Cha Cha園區提供

中秋節 低碳 文化資產

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