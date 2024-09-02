台中神岡陽明山護岸 估明年4月汛期前完成修復

台中市神岡陽明橋下游護岸遭沖毀，兩側護岸、河道掏空4至10公尺。經濟部水利署全額補助4740萬元，立委楊瓊瓔等人今會勘進度，盼明年4月汛期前完成修復。

颱風過後，當地里長通報立委及市議員羅永珍、吳呈賢，分別聯繫市府水利局搶修，另水利局提報「神岡區陽明山排水陽明橋下游護岸災後治理工程」爭取中央經費，全額4740萬元。

台中市水利局總工程司連昭榮表示，避免崩塌範圍擴大，災後緊急先投放20個混凝土鼎塊、覆蓋防水帆布及鋼軌樁，左岸崩塌處設置交通維持警示，經當地里長協調地主同意，施作臨時便道提供出入，8月20日完成搶修搶險作業。

連昭榮說，「神岡區陽明山排水陽明橋下游護岸災後治理工程」8月15日提送經濟部水利署，包括上游掏空護岸、左右護岸等修復230公尺、固床工2座、消能池1座，總經費4740萬元，工期約200天，經濟部水利署8月30日核定全額補助，市府會盡速辦理工程發包。

楊瓊瓔等人隨後轉往大雅區，勘查塔連溝護岸改善應急工程，議員吳呈賢表示，塔連溝中下游部分區段僅為土堤護岸，年久侵蝕崩坍，豪大雨來臨時，造成沿線部分農地土壤流失，竹林倒塌阻塞箱涵，造成下游雅楓里淹水，危及民眾生命財產。