快訊

地牛翻身！花蓮外海16點26分規模5.5地震 最大震度4級

京華城案先聲押彭振聲 柯文哲「插隊」先開羈押庭？原因曝光

膽大！華為對決蘋果發表會曝光「顛覆性新品」 網力捧：我會買

台中神岡陽明山護岸 估明年4月汛期前完成修復

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
神岡陽明山排水陽明橋下游護岸崩塌 ，立委楊瓊瓔爭取中央全額補助4740萬元修復。圖／立委楊瓊瓔提供
神岡陽明山排水陽明橋下游護岸崩塌 ，立委楊瓊瓔爭取中央全額補助4740萬元修復。圖／立委楊瓊瓔提供

台中市神岡陽明橋下游護岸遭沖毀，兩側護岸、河道掏空4至10公尺。經濟部水利署全額補助4740萬元，立委楊瓊瓔等人今會勘進度，盼明年4月汛期前完成修復。

颱風過後，當地里長通報立委及市議員羅永珍、吳呈賢，分別聯繫市府水利局搶修，另水利局提報「神岡區陽明山排水陽明橋下游護岸災後治理工程」爭取中央經費，全額4740萬元。

台中市水利局總工程司連昭榮表示，避免崩塌範圍擴大，災後緊急先投放20個混凝土鼎塊、覆蓋防水帆布及鋼軌樁，左岸崩塌處設置交通維持警示，經當地里長協調地主同意，施作臨時便道提供出入，8月20日完成搶修搶險作業。

連昭榮說，「神岡區陽明山排水陽明橋下游護岸災後治理工程」8月15日提送經濟部水利署，包括上游掏空護岸、左右護岸等修復230公尺、固床工2座、消能池1座，總經費4740萬元，工期約200天，經濟部水利署8月30日核定全額補助，市府會盡速辦理工程發包。

楊瓊瓔等人隨後轉往大雅區，勘查塔連溝護岸改善應急工程，議員吳呈賢表示，塔連溝中下游部分區段僅為土堤護岸，年久侵蝕崩坍，豪大雨來臨時，造成沿線部分農地土壤流失，竹林倒塌阻塞箱涵，造成下游雅楓里淹水，危及民眾生命財產。

市府水利局提報大雅區塔連溝神林路一段104巷上下游等4段護岸改善應急工程，採用扶壁式擋土牆及低水護岸配合石籠，改建舊有土堤約338公尺，總經費3600萬元，工期約180天。

神岡陽明山排水陽明橋下游護岸崩塌 ，立委楊瓊瓔爭取中央全額補助4740萬元修復。圖／立委楊瓊瓔提供
神岡陽明山排水陽明橋下游護岸崩塌 ，立委楊瓊瓔爭取中央全額補助4740萬元修復。圖／立委楊瓊瓔提供

水利局 災後 護岸

延伸閱讀

高雄凱米颱風災民組自救會 批陳其邁承諾跳票…市府回應了

凱米颱風重創高雄仁武 中央補助排水改善工程11.2億元

曾文水庫滿庫破月發電破億度創紀錄 水利署：天時地利

百條退休力步道推薦！一圖看平易近人登山步道前20名，陽明山二子坪最受青睞

相關新聞

活化閒置空間！彰化員林車站停車塔將拆 台鐵都更招商卻卡關

彰化縣員林市火車站旁的立體停車塔將拆除，由於早期興建的停車塔已不符合民眾需求，公所所有的停車塔預計今年底前拆除，停車塔所...

秋高氣爽來八卦山大縱走 彰化縣8條步道任遨遊

秋高氣爽，最適合走出戶外，彰化縣政府舉辦「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動，自9月7日起至11月30日登場，精選縣內...

盧秀燕開箱Showrun賽車展演彩繪車廂：活動前幾日就可以來台中玩

台中市舉辦Red Bull Showrun Taichung賽車展演活動受各界矚目，市長盧秀燕上午親自舉辦記者會，開箱捷...

攤商占市民廣場綠地 中市府開鍘聲請執行大戶罰30多萬

「台中市民廣場」是知名遊憩景點，擁有市區難得大面積的綠地，但不少攤商占用草皮搶商機，市政府雖開罰、稽查，但違規大戶置之不...

台中老舊天橋、地下道成通行隱憂

台中市部分地下道、天橋被藍綠議員指稱維護不善，且輪椅族和長輩不易使用，提案要求市府應盡速檢討全市人行地下道及天橋存在必要...

影／彰化劇團7月上演靈公媽 大夢初醒 緣於當家小旦的人生掙扎

彰化縣傑出演藝團隊陳麗香歌仔戲團在農曆7月上演一齣穿越陰陽、跨界歌仔戲與現代劇的「大夢初醒」，劇中的靈公媽看著戲班女主角...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。