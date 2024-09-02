南投家長盼親子公園快開放 縣長許淑華：最快10月啟用

南投竹山、草屯親子共融公園興建已年餘，民眾關心何時啟用，縣長許淑華今表示，兩公園均已完工，部分設施有缺失待複驗，已要求9月底前完成改善，最快10月啟用，在還沒正式啟用前，呼籲民眾切勿帶小孩進入遊玩，以免發生危險。

縣府指出，草屯親子共融公園以運動遊憩為主題設計，大型遊戲主塔「貨櫃疊疊樂」達3層樓高，下方設有吊床、滑梯、攀爬網等，還有滑輪賽道、旋轉棒、衝浪板、擺盪大索、彈跳床、共融遊戲轉盤、成人體健設備及幼兒組合遊具等設施。

竹山親子共融公園將「竹」的意象注入整體環境中，打造「竹筍雙塔」大型溜滑梯，並規畫天旋地轉、沙坑遊戲區、鞦韆遊戲區、山丘遊戲區等主題遊戲場，並有花田草地、追竹迷宮等遊具設施，作為地方居民或遊客可駐足遊憩的開放場域。

由於，竹山、草屯親子共融公園分別於前年12月、去年3月相繼動工，至今均已1年多時間，民眾關心何時啟用，甚至傳出有家長帶孩子闖入親子公園遊玩。

建設處表示，竹山、草屯2座親子公園原訂今年4、5月可完工，但受天候、變更設計及水保計畫審查等因素影響，延至7月前後才陸續完工，目前已進入驗收階段，待驗收完成，草屯公園將移撥給教育處管理，竹山親子公園則由該處暫管。