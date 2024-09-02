倡議「森川里海」 中台灣海洋保育教育中心揭牌

海委會攜手科博館今天舉辦「中台灣海洋保育教育中心」揭牌活動，中心在館內展場2樓展示鯨豚模型與標本等，倡議「森川里海」概念，讓海洋保育觀念深入常民生活。

海洋委員會海洋保育署發布新聞稿指出，中心座落國立自然科學博物館展場2樓，海委會主委管碧玲、教育部次長林騰蛟、海保署長陸曉筠、科博館長焦傳金、科博館基金會董事長李家維及台中市副市長鄭照新等人出席揭牌啟用儀式。

中心展示白海豚模型及鯨豚骨骼標本，結合館內外保育人士及專家共同倡議「森川里海」，是繼海保署與科博館共同簽署合作備忘錄後，再次為海洋保育教育共同努力重要里程碑。

「里海」原文是Sato-Umi源自日文，意思是「居住之海」，沿近海地區是人類與淺海生態系共生之處，健康的「里海」可使物質循環得以永續、海洋與海岸能被整合管理、多樣生態系及自然環境得到保存。

管碧玲表示，中心代表推廣海洋保育教育、培養海洋生態人才重要基地，期許中心發揮博物館社會責任，培養人才並將推動海洋保育教育列為重要目標，逐步提升台灣海洋保育素養。

管碧玲以2個數據凸顯海洋保育重要性。根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）統計，地球氧氣有50%來自海洋，另外台灣漁業資源枯竭嚴重，沿近海漁業產量跟產值從2012至2022年下降約25%，社會應關注並參與海洋保育行動。

管碧玲表示，7月31日完成「海洋保育法」立法，目前正研訂各項子法及整體海洋保護區管理政策方針，另外與NOAA合作海洋科學素養教材，採知識傳播、實驗、實作及探索方式推動海洋教育，預計明年推行至全國。

陸曉筠指出，中心目標培養民眾認識里海環境教育及鯨豚自然史，其中「重要棲息環境的海豚」單元，展示白海豚模型、介紹西部沿海瀕危白海豚族群與露脊鼠海豚，及其重要棲息環境與相關生活史知識。

陸曉筠表示，經多年監測，目前推估白海豚族群數量約50隻，中心將每季更新「台灣鯨豚情報牆」，提供台灣周遭海域鯨豚最新情報。此外海保署爭取「台灣海域生態守護計畫」，將持續籌設其他區域性海洋保育教育中心，增廣培育海洋保育人才及海洋素養重要基地。