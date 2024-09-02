南投青農聯誼會大會 縣長許淑華：續助拓銷輔導出國交流

120多名南投青農今天齊聚交流產銷經驗，並推廣蔬菜箱、活力杯等特色產品，南投縣長許淑華出席品嚐生鮮蔬果活力杯，許淑華說，縣府將持續為青農拓展行銷平台並輔導出國交流。

南投縣青年農民聯誼會今天辦理會員大會，許淑華、南投市長張嘉哲、南投縣政府農業處長蘇瑞祥、南投縣農會總幹事曾明瑞、國民黨南投縣議員林儒暘等人出席，許淑華致詞表示，恭喜南投縣青農聯誼會長連晏瑩順利連任，也感謝縣農會用心輔導，協助組織青農並透過研習、講座等各項活動，提升青農專業技術。

許淑華說，縣府非常重視青農發展潛力，優先編列輔導青農預算，尤其鼓勵青農出國交流，去年南投青農就獲補助赴日本帶回先進技術、擴大視野，南投青農今年再提出參訪韓國農業計畫，縣府會持續支持，明年輔導青農預算還會增加，成為返鄉青農發展堅強後盾。

許淑華表示，第7屆百大青農南投有12人，去年是9人，可見南投青農努力成績不斷推進，縣府支持力量也會持續加強，如縣府「品味南投」品牌近期成功打進超商數位化通路，並在台北希望廣場、國道服務區建立更多展售據點，助南投青農產品得到更多肯定。