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活化閒置空間！彰化員林車站停車塔將拆 台鐵都更招商卻卡關

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市火車站周圍已有民間經營的平面停車場，一旁的立體停車塔將也閒置，預計今年底前拆除，公所將招商，希望做為賣場或商辦大樓。記者林宛諭／攝影
員林市火車站周圍已有民間經營的平面停車場，一旁的立體停車塔將也閒置，預計今年底前拆除，公所將招商，希望做為賣場或商辦大樓。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林火車站旁的立體停車塔將拆除，由於早期興建的停車塔已不符合民眾需求，公所所有的停車塔預計今年底前拆除，停車塔所在面積約400坪位於最精華的火車站旁，也將招商，做為賣場或商辦大樓，希望能成為公所金雞母。

員林市公所活化閒置空間，火車站、中正路旁的立體停車塔已停用閒置二年，員林公所農經課長黃吉城表示，公所已委外規劃拆除作業，預計拆除經費一千多萬元，近期將發包，今年年底前拆除。

員林立體停車塔斥資2億元於2001年完工，共19層樓，原設計有4座機械車塔共280格車位，2007年起開始委外經營，但因機械停車塔民眾比較不喜歡停，加上近年台鐵陸續釋出周邊土地委外經營平面停車場，解決火車站周邊停車問題，目前停車需求獲解決，而停車塔也已達15年使用年限，現況又有安全顧慮，加上已招商困難，因此公所辦理報廢拆除。

員林公所建設課長陳浴秉表示，停車塔拆除後將朝商場或商辦大樓招商，由於緊臨市中心與員林車站，希望招商能帶動地方發展，停車塔拆除後，將委由顧問公司再評估規劃招商。

不過因招商進駐及興建期程無法短時間達成，公所也評估可暫先規劃為平面路外停車場或納入路邊開單收費，增加基地使用價值達到活化，若設置平面停車場共有33席停車格，每年約可收權利金21萬元。

而緊臨停車塔旁仍有一大片的台鐵「閒置空間」，目前台鐵正在進行員林火車站周邊都市更新招商開發案，包括後站1.92公頃及0.79公頃高架下方商業空間招商流標後，但先前招商已流標二次。

彰化縣議員曹嘉豪表示，員林公所拆掉停車塔，未來可BOT營運，結合遊客服務中心和商辦服務，帶動地方發展，相較於公所積極活化閒置空間，中央的腳步卻很慢，員林鐵路高架化後已多年，火車站周邊台鐵閒置空間根本沒好好利用，也沒如預期帶動該區發展。

曹嘉豪說，先前公所也希望能把員林火車站營造成像高雄駁二特區的鐵道園區，後來也沒下文，台鐵要主導都更等開發計劃，也不下放讓在地公所規劃相關活動或招租，只會讓火車站一直黯然無光，希望台鐵和中央加快腳步，才能活絡員林車站整區發展。

員林市火車站旁的立體停車塔將拆除，公所將招商，希望做為賣場或商辦大樓，成為公所金雞母。記者林宛諭／攝影
員林市火車站旁的立體停車塔將拆除，公所將招商，希望做為賣場或商辦大樓，成為公所金雞母。記者林宛諭／攝影

台鐵 員林 火車站

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