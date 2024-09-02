盧秀燕開箱Showrun賽車展演彩繪車廂：活動前幾日就可以來台中玩

台中市舉辦Red Bull Showrun Taichung賽車展演活動受各界矚目，市長盧秀燕上午親自舉辦記者會，開箱捷運特定的紅牛賽車彩繪列車，並宣布相關的食、宿、遊、購、行等優惠，同時強調這次活動是台灣第一，也是亞洲唯一。盧秀燕活動結束後，還就搭著該輛彩繪捷運回市府上班。

盧秀燕說，全世界的車迷都想一睹Oracle Red Bull Racing車隊的魅力，紅牛車隊在美國選擇華盛頓、在日本選擇東京、在捷克選擇布拉格舉辦，大多都市首都，而在台灣選擇了台中，這說明台中在世界眼中有首都級的表現，感謝Red Bull籌辦團隊讓世界看見台中。

包括立法院副院長江啟臣、立委黃健豪、廖偉翔和多位市議員今都出席這項活動。江啟臣說，Showrun在全市界跑的都是首都級的，最近他才訪問布拉格回來，看到Showrun在台中市舉辦，心情格外澎湃。他說，因為「Number one（第一）」所以Number one才來台中、也因為Number one才有F1。

他說，台中市在盧市長帶領下，已經無形中成為我們的首都，這是用行動、用成績、用各式各樣的比賽來代表台中具有首都的實力，具有首都的能量。

盧秀燕說，台中有舉辦世界級慶典的能力，2023年台中迎接睽違10年的世界棒球經典賽ＷＢC，今年再度迎來Red Bull Showrun Taichung，接下來也還有值得期待的活動安排中，請市民拭目以待。

她登上彩繪車廂，介紹該列車箱經授權，打造成賽道模樣，除了有市政路的路牌，連地板上也還有「燒胎」的痕跡。盧秀燕也雙手叉腰裝酷，或是拉著扶手桿斜著身，比出各式拉著扶手桿的姿勢，表示來這兒打卡就對了。

盧秀燕呼籲，雖然活動是28日舉辦，但是遊客可以提早來，享受各樣的優惠。28日預計會帶動3萬人潮，民眾最好選擇搭捷運前往，而捷運沿線有各式各樣好吃、好玩的地點可以品嘗和遊玩，累了就上捷運吹冷氣，一路到活動地點。