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低碳建築研討會興大登場 產官合作拚淨零碳排

中央社／ 台中2日電

「自然碳匯及低碳建築研討會」今天在中興大學登場，內政部長劉世芳今天表示，政府會與企業合作減碳，使用對的建築工法就能符合綠建築、節能建築、智慧建築三大目標，政府所蓋社宅即符合。

內政部長劉世芳出席在國立中興大學舉辦的「自然碳匯及低碳建築研討會」，會前她接受媒體聯訪提到，國家森林公園的土地占全台土地1成，現存自然碳匯高達205萬二氧化碳當量，可幫忙解決工業、經濟發展所需自然碳匯量。

她指出，台灣的國家森林公園從玉山到海底，擁有土壤、樹木、濕地、海藻床等；在自然碳匯部分，傳統國家森林公園除有固碳、吸碳功能，是否能增加再自然碳匯，未來將與農學、自然保育界學者合作，在淨零碳排上，可讓台灣在氣候變遷的腳步上更往前邁進一步。

在減碳工作上，劉世芳指出，透過研討會告訴營建業者，若方法對了，就能達到綠建築、節能建築、智慧建築；目前政府推出的社宅都符合綠建築、節能建築、智慧建築三大標準，營建技術、建材都可減碳，當社宅達到25萬戶時，每年可減碳11.23萬噸。

許多業者關心營建成本是否提高，劉世芳則說，將以理性溝通，未來可用何種建築方式，與社宅一樣達到綠建築、節能建築、智慧建築三大目標；政府會帶頭做起，未來興建公有建築及設施時，會要求比照社宅三大建築目標，為淨零碳排努力。

劉世芳 社宅 綠建築

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