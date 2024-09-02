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僱用高齡者補助門檻放寬 中彰投分署鼓勵企業申請

中央社／ 台中2日電

為鼓勵僱主續留高齡員工，勞動部推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，中彰投分署今天表示，勞動部上週宣布放寬留用比例補助門檻，調降為最低20%，歡迎僱主多加利用並申請。

勞動部「繼續僱用高齡者補助計畫」，凡是僱主下一年度將留用屆齡退休的65歲員工達一定比例、僱用期間達6個月以上且不低於原薪資者，均可向公立就業服務機構申請補助津貼。

勞動力發展署中彰投分署表示，為讓更多高齡者續留職場，將放寬留用比例補助門檻，從現行單一比率規定須留用30%以上，依產業特性調降為最低20%，歡迎僱主多加利用，留住寶貴的人力資源，創造勞資雙贏。

中彰投分署指出，計畫目的鼓勵僱主持續僱用高齡者，提高勞動參與率，放寬主要參考各行業人力需求、高齡者留用狀況，鬆綁放寬僱主可申請補助的進用比例。

中彰投分署表示，電力及燃氣供應業等3行業調降為20%；機械設備製造業等13個製造業、營建工程業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業等9個行業調降為25%；其餘如支援服務業、批發零售業及金融等行業則維持30%。

中彰投分署說明，鼓勵僱主運用計畫持續僱用屆退勞工，可讓有經驗的資深員工為用人單位帶領新人，同時延長高齡勞工職場生涯，留用越久補助越高，最高可領補助新台幣25萬8000元。企業申請方式除親送或郵寄至公立就業服務機構外，也可透過「中高齡者及高齡者就業相關服務網」線上申請。

加利 勞動部 高齡者

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