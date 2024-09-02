台中老舊天橋、地下道成通行隱憂

台中市部分地下道、天橋被藍綠議員指稱維護不善，且輪椅族和長輩不易使用，提案要求市府應盡速檢討全市人行地下道及天橋存在必要性，不要成為治安死角及「障礙地下道」「障礙天橋」。市府建設局表示，將爭取中央補助，評估逐步改善地下道及人行天橋存廢或改善事宜。

台中審計處也點出，部分人行天橋的路口並未提供無障礙人行斑馬線，或未評估人行天橋存在必要性，市府應研議協調整合各機關資源建構友善無障礙環境。

國民黨議員李中認同審計處建議，但重要大型路口應興建有電扶梯天橋。並建議市府提高誘因，鼓勵不同建築物以有遮簷的空中廊道連結，節省電梯能源損耗外、避免日曬雨淋，這在香港等多個城市隨處可見。

建設局表示，台中市早年設置的人行天橋均定期維護、狀況良好，近3年新蓋的2座跨車站天橋都設無障礙電梯，另也盤點使用率較低的人行天橋，目前已拆豐原中正路人行天橋；內政部國土署將補助拆北區健行國小天橋。設電梯天橋還須研議。

此外，中市目前有12座人行地下道，民進黨議員陳俞融接獲不少陳情，指地下道維護不善，導致老人家使用時遭遇跌倒事故。

建設局也說明，地方如有共識無地下道使用需求，將爭取中央補助排拆，正辦理中清路與健行路地下道封閉作業；商圈或學校需求則予保留，如台灣大道與美村路、台灣大道與英才路等地下道。