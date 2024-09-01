低碳永續家園評等 彰化縣1鄉、2村獲銀級肯定

環境部舉辦「低碳永續家園評等推動計畫」，彰化縣繼獲得縣級「銀級」認證後，今年新增埔鹽鄉、秀水鄉金陵村及芬園鄉大埔村取得最高等級「銀級」認證，另15村里取得「銅級」認證。縣長王惠美說，面對氣候變遷帶來的極端氣候衝擊，希望大家一起愛護地球、守護家園，從節能減碳做起。

彰化縣環保局表示，彰化縣參與這項「低碳永續家園評等推動計畫」，累計全縣已有10鄉鎮及89村里取得「銅級」認證，村里社區參與率達90.52%，為中部第一，村里「銀級」總認證數全國排名第二。

環保局指出，今年獲得鄉鎮市類銀獎的埔鹽鄉，在縣府輔導團隊多次拜訪與輔導下，及鄉長許文萍帶領公所團隊努力下，積極推動低碳永續家園6大面向減碳作為，包括推動閒置空地綠美化、垃圾減量及資源回收、在地飲食、推廣設備節能和太陽光電系統等，經環境部現勘審查委員肯定，成為彰化縣首獲環境部低碳永續家園評等最高等級「銀級」認證的鄉鎮。

在村里層級部分，彰化縣秀水鄉金陵村推動廚餘堆肥示範區，以及芬園鄉大埔村推動社區農園等特色也獲委員好評，成功取得「銀級」認證，另有15村里取得「銅級」認證。

環保局長江培根表示，藉由此次輔導團隊成功經驗證明，即使資源有限，只要有決心和正確的方法，也能在低碳永續發展方面取得顯著成績，面對氣候變遷的嚴峻挑戰，希望推動更多的成功案例，從社區與鄉鎮市出發，邁向淨零永續城市。