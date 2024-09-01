快訊

降雨區域擴大！11縣市大雨特報 雨彈一路轟到晚上

鬼月膽大探險…3年輕人闖墾丁廢墟 竟發現兩具乾屍

范斯翻選美小姐17年前糗事諷賀錦麗 挨批挖舊傷仍拒道歉

低碳永續家園評等 彰化縣1鄉、2村獲銀級肯定

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
環境部舉辦「低碳永續家園評等推動計畫」，彰化埔鹽鄉獲得「銀級」肯定，圖為審查委員考察東螺溪親水平台。圖／彰化縣政府提供
環境部舉辦「低碳永續家園評等推動計畫」，彰化埔鹽鄉獲得「銀級」肯定，圖為審查委員考察東螺溪親水平台。圖／彰化縣政府提供

環境部舉辦「低碳永續家園評等推動計畫」，彰化縣繼獲得縣級「銀級」認證後，今年新增埔鹽鄉、秀水鄉金陵村及芬園鄉大埔村取得最高等級「銀級」認證，另15村里取得「銅級」認證。縣長王惠美說，面對氣候變遷帶來的極端氣候衝擊，希望大家一起愛護地球、守護家園，從節能減碳做起。

彰化縣環保局表示，彰化縣參與這項「低碳永續家園評等推動計畫」，累計全縣已有10鄉鎮及89村里取得「銅級」認證，村里社區參與率達90.52%，為中部第一，村里「銀級」總認證數全國排名第二。

環保局指出，今年獲得鄉鎮市類銀獎的埔鹽鄉，在縣府輔導團隊多次拜訪與輔導下，及鄉長許文萍帶領公所團隊努力下，積極推動低碳永續家園6大面向減碳作為，包括推動閒置空地綠美化、垃圾減量及資源回收、在地飲食、推廣設備節能和太陽光電系統等，經環境部現勘審查委員肯定，成為彰化縣首獲環境部低碳永續家園評等最高等級「銀級」認證的鄉鎮。

在村里層級部分，彰化縣秀水鄉金陵村推動廚餘堆肥示範區，以及芬園鄉大埔村推動社區農園等特色也獲委員好評，成功取得「銀級」認證，另有15村里取得「銅級」認證。　

環保局長江培根表示，藉由此次輔導團隊成功經驗證明，即使資源有限，只要有決心和正確的方法，也能在低碳永續發展方面取得顯著成績，面對氣候變遷的嚴峻挑戰，希望推動更多的成功案例，從社區與鄉鎮市出發，邁向淨零永續城市。

環境部舉辦「低碳永續家園評等推動計畫」，獲村里銀級肯定，圖為芬園鄉大埔村友善環境。圖／彰化縣政府提供
環境部舉辦「低碳永續家園評等推動計畫」，獲村里銀級肯定，圖為芬園鄉大埔村友善環境。圖／彰化縣政府提供
環境部舉辦「低碳永續家園評等推動計畫」，彰化埔鹽鄉獲得「銀級」肯定。圖／彰化縣政府提供
環境部舉辦「低碳永續家園評等推動計畫」，彰化埔鹽鄉獲得「銀級」肯定。圖／彰化縣政府提供
環境部舉辦「低碳永續家園評等推動計畫」，秀水鄉金陵村獲村里銀級肯定，圖為廚餘堆肥示範區。圖／彰化縣政府提供
環境部舉辦「低碳永續家園評等推動計畫」，秀水鄉金陵村獲村里銀級肯定，圖為廚餘堆肥示範區。圖／彰化縣政府提供

低碳 永續

延伸閱讀

彰化縣小一新生下探8875人 1校僅3人

國中小學大校校長職位乏人問津 彰化將開放外縣市來「海選」

濃濃選舉味…將投入下屆彰化縣長選舉 綠委陳素月「跨區」接受陳情

緯創攜30家供應鏈夥伴推動低碳轉型 2年可減碳達1.3萬噸

相關新聞

影／彰化劇團7月上演靈公媽 大夢初醒 緣於當家小旦的人生掙扎

彰化縣傑出演藝團隊陳麗香歌仔戲團在農曆7月上演一齣穿越陰陽、跨界歌仔戲與現代劇的「大夢初醒」，劇中的靈公媽看著戲班女主角...

9月1日停車新制 中市公有停車繳費期限從30天縮為14天

台中市市府交通局表示，今(1)日起調整公有公營停車單繳費期限，開單次日起14日內繳納，建議多使用線上繳費方便省時。

影／正妹勇赴日月潭「除虎」 側拋活逮超肥魚虎

日月潭遭魚虎入侵，成強勢外來種，近期正值繁殖期，熱愛釣魚的正妹「采蓁」在當地釣客帶領下前往「除虎」，甩竿側拋出招吸引魚虎...

日月潭玩家浮具 業者籲總量管制

日月潭是台灣最大湖泊，近來SUP、水上自行車等水上運動熱門，吸引玩家體驗，但有個別玩家申請下水，實際卻收費攬客，讓當地船...

台中谷關交通OK 越團客400人暢遊

地震、颱風衝擊谷關旅遊，台中市觀旅局開發東南亞客群，越南旅行業12家業者近日包機到台中，帶入20團、共400名旅客到谷關...

開學彰化家扶頒發獎助學金 扶幼創會長霸氣捐300萬元

開學了，彰化家扶中心今發放獎助學金，82歲扶幼委員會創會主委朱筱健以亡妻何秀靜紀念基金之名捐贈300萬元，一口氣填補67...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。