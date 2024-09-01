台中「創造焦點」亞洲首個女力馬戲團 9月登上歌劇院

台中當代馬戲團隊的「創造焦點」，是亞洲第一團以「女性馬戲表演者」為主體的團隊，強調女力融合特技及馬戲詮釋表演，多次入選台中市傑出演藝團隊，今年成為國家文化藝術基金會TAIWAN TOP演藝團隊，獲國內外邀約演出，躍上國際舞台，9月將在台中演出。

中市文化局表示，「創造焦點」表演團隊去年在英國愛丁堡藝術節大放異彩，今年女馬系列作品《#Since1994》獲邀巴黎奧運等共3國47場演出。

8月下旬在捷克新馬戲國際劇場藝術節的表演，獲捷克觀眾熱烈回饋，贊同「這是一部能觸及靈魂深處的作品，帶來前所未有的感動」。捷克文化部長也出席觀賞，直言並表示作品極具吸引力，令人驚艷。

創造焦點團長李仕洋表示，今年對團隊來說充滿了許多「第一次」，從澳洲到法國，再到捷克，能將作品分享給數萬名國際觀眾，她說「無比榮幸」。

文化局指出，「創造焦點」是亞洲第一團以「女性馬戲表演者」為主體的團隊，作品《#Since1994》探討90年後青世代女子跳脫當代審美觀、刻板標籤等框架，探索女性自我認同與價值。今年3月前往「澳洲阿德雷德藝穗節」、7月至8月在「法國外亞維儂藝術節」及「巴黎文化奧運台灣館」演出。

李仕洋提到，印象深刻最深刻的是參與「捷克新馬戲國際劇場藝術節」，是歐洲指標新馬戲藝術節，「創造焦點」成為第一個受邀參與四大國際主秀的亞洲當代馬戲團隊。