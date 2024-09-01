影／彰化劇團7月上演靈公媽 大夢初醒 緣於當家小旦的人生掙扎

彰化縣傑出演藝團隊陳麗香歌仔戲團在農曆7月上演一齣穿越陰陽、跨界歌仔戲與現代劇的「大夢初醒」，劇中的靈公媽看著戲班女主角與父親的親情糾葛，當起場外啦啦隊，其實故事發想於劇團小旦歐慧君的真實故事，她曾掙扎於母親的期許，和忠於自我選擇，內心的痛苦在這齣戲中找到出口。

「人生的困難有時只是時間還沒到，一定有辦法走出來」歐慧君說，導演傅裕惠在打磨此劇時，一直鼓勵著她，哭完後要做一個有成長的演員，呈現的是劇中的千瑤，又走出歐慧君內心世界，從劇中她也得到救贖。

「大夢初醒」是由編劇劉秀庭老師根據劇團當家小旦歐慧君自身經歷發想編劇，歐慧君畢業於高雄女中，就讀東吳大學中文系時毅然放棄學業，投入歌仔戲班生活，其實是對於生命與生活的深刻內省，從小乖乖順從母親的期許，一路往升學之路走，母親希望她當老師，但卻讓她懷疑起這就是自己想走的路嗎?

歐慧君說，最黑暗時，她曾憂鬱到衝出教室的門，呼吸困難，再也走不進教室，最低落時曾想一了百了，要忠於自我是如此困難，後來她在戲曲世界中重新找到熱情，再次體會到「活著真好!」，她不僅是劇團當家小旦，也是新銳編劇，了得的唱功更得到台下滿堂采。

但歐慧君的母親一直對女兒在戲班演戲沒有認同感，在親友面前也不敢提自己有個在歌仔戲班的女兒，甚至對親友說女兒在教書，母女的心結難以打開，直到今年她母親去世，又剛好是這戲要開排時，整個排戲過程中，她總是淚流不止。

「人生有很多事情不是不能講，而是講不出來」歐慧君說，而這齣戲成為她的出口，讓她藉由戲，有勇氣說出來，她也很感謝劇中演她父親的的高銘謙老師一次次的陪著她挖出自己的情緒和情感。

陳麗香歌仔戲團團長施純權自己也曾面臨人生的抉擇，他是員林高中校友，東海大學畢業後雖跨入企業工作，卻放不下母親的歌仔戲團，公餘仍肩負劇團行政工作，希望為傳統歌仔戲團開出不同道路。

施純權說，此次還請到導演台灣大學傅裕惠老師、新銳副導陳品蓉、音樂設計姜建興老師一起為劇團量身打造有別於傳統歌仔戲的「大夢初醒」，不只跨越現代舞台劇，四方舞台設計也讓觀眾有不一樣的體驗。

傅裕惠說，其實四方舞台在創作過程中很辛若，她也不只一次內心吶喊「我幹嘛要做這樣的舞台？」，不只要搞死自己，演員也是很大考驗，初衷是希望幫歌仔戲打開新的視角，建構不同的看戲連結，觀眾在不同的角度看到的演出都不一樣。。

傅裕惠也為外台歌仔戲請命，她說此次雖做的是劇場演出，但其實這樣的劇團平常都是在外台演出的職業劇團，外台劇團藏有很多寶藏，但平常生存不易，應該受到更多關愛眼神。

大夢初醒今天下午2 點半在員林演藝廳還有一場演出，民眾可上網購票觀賞。