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9月1日停車新制 中市公有停車繳費期限從30天縮為14天

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市公有公營停車格繳費期限，從30天縮短為14天，9月1日起實施。記者陳秋雲/攝影
台中市公有公營停車格繳費期限，從30天縮短為14天，9月1日起實施。記者陳秋雲/攝影

台中市市府交通局表示，今(1)日起調整公有公營停車單繳費期限，開單次日起14日內繳納，建議多使用線上繳費方便省時。

交通局長葉昭甫說，民眾在台中市公有公營的停車格停車，收到停車繳費單後，以往是停車日起30天須完成繳納，經「台中市公有停車場收費自治條例」修正通過後，新法規定停車費在開單次日起縮短為14天內繳納，9月1日新法上路。

葉昭甫說，目前開立停車單特別加註「9月1日起繳費新制上路」，提醒民眾。

交通局指出，台中市繳納停車費方式多元，除至公部門的機關櫃檯繳費、超商臨櫃繳款，還能使用行動支付、全國繳費網、信用卡繳費，另有金融、電信業者約定代扣等多元電子支付方式繳納。另市民可利用「台中交通網」APP，除提供路邊車格資訊外，也整合查繳停車費及線上購買月票等功能。

停車費 台中市 電信業

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