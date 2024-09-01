影／正妹勇赴日月潭「除虎」 側拋活逮超肥魚虎

日月潭遭魚虎入侵，成強勢外來種，近期正值繁殖期，熱愛釣魚的正妹「采蓁」在當地釣客帶領下前往「除虎」，甩竿側拋出招吸引魚虎注意，一舉活逮近90公分、達12台斤重的超肥魚虎，畫面相當吸睛，也成功為日月潭除害。

外來種「魚虎」疑遭人放生入侵日月潭，因食性凶猛，成潭內強勢族群，威脅潭區生態，當地為此官民合作透過電撈幼魚、獵捕成魚等抑制擴大繁衍。每年入夏進入魚虎繁殖期，官民更加大力道「除虎」，盼減緩魚虎族群成長，甚至盼根除。

由於近期又到魚虎繁殖期，長期關注日月潭水情及生態的在地釣客「日月潭一等高」帶熱愛釣魚的正妹「采蓁」前進潭區幫忙除虎，日月潭一等高發現潭邊有樹枝倒木的水域有魚虎出沒，告知采蓁由她出手，最後成功釣中一尾「大黑虎」。

釣魚正妹「采蓁」表示，考量魚虎警覺性高，其出沒處周邊又有樹枝倒木，為免驚擾魚虎，她甩竿側拋讓魚餌越過魚群，果然吸引魚虎注意並追餌，最後順利上鉤，起魚時，雙方拉扯了2、3分鐘，最後總算成功將牠活逮。

而采蓁釣起魚虎體色黝黑，且個頭不小，經測量，其體長達88公分、約12台斤重，是一條肥碩的「大黑虎」，她則說，多虧在地釣客協助找點尋魚，才能成功活逮到超肥魚虎，為日月潭除害，也是很特殊的經驗，令她相當開心。