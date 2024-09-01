地方老舊天橋如何處理？ 議員：重拆另蓋天橋電扶梯

台中市藍綠議員提案，要求市政府檢討全市人行地下道及陸橋存在必要性，議員指出部分地下道、天橋維護不善，現存多項缺失，且輪椅族和長輩不易使用，應儘速改善或尋找其他替代方案，不要成為治安死角及「障礙地下道」「障礙天橋」。

台中審計處也指出，部分有人行天橋之路口並未提供無障礙人行斑馬線或未評估人行天橋存在必要性，市府應研議協調整合各機關資源建構友善無障礙環境。

國民黨議員李中建議市政府要與時俱進，思考在重要大路口設置電扶梯，並鼓勵民間企業興建建築物間天橋，方便行人。李中說，2025年將步入超高齡化社會，人行天橋的興建除傳統避免交通事故、保障行人安全外，還要思考老人行動較遲緩與通行效率，因此，他認同審計處建議，老舊的天橋拆除，但重要大型路口興建有電扶梯天橋。

另，李中建議市政府提誘因，鼓勵不同建築物以有遮簷的空中廊道連結，節省民眾需先下樓再上樓的時間，減少建築物電梯能源損耗外，還可以避免其在通行時風吹日雨淋，一舉多得，這在香港等多個城市隨處可見。

建設局表示，台中市早年設置的人行天橋均定期維護、狀況良好，近3年新蓋的2座跨車站天橋都設置無障礙電梯，另也盤點使用率較低的人行天橋，目前已拆除豐原中正路人行天橋；內政部國土署將補助拆除北區健行國小天橋。設電梯天橋還須研議。

民進黨議員陳俞融說，中市共有12座人行地下道，大多數建於縣市合併前，現況是部分行人地下道已成為市民通行安全的隱憂。且不斷接獲民眾陳情，指地下道維護不善，導致老人家使用時遭遇跌倒事故。

建設局表示，滾動檢討人行道改善作業，另爭取中央補助逐步改善人行道、車道及人行天橋存廢評估事宜，也跨機關協調整合資源建構行人友善無障礙環境。

地方如有共識無地下道使用需求，將爭取中央補助排拆，如2020年已完成封閉台灣大道與五權路地下道，今年正辦理中清路與健行路地下道封閉作業；商圈或學校需求則予保留，如台灣大道與美村路、台灣大道與英才路等地下道。