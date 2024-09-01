台中谷關交通OK 越團客400人暢遊

地震、颱風衝擊谷關旅遊，台中市觀旅局開發東南亞客群，越南旅行業12家業者近日包機到台中，帶入20團、共400名旅客到谷關住宿。台中市長盧秀燕說，谷關道路沒問題，但地震讓大家不敢去，市府祭出百萬獎勵團客；觀光署參山處也推出50萬元消費券，住宿滿2000元送500消費券。

4月花蓮地震，加上颱風來襲，衝擊谷關觀光。由於谷關道路未受地震、颱風影響，谷關位於中橫公路起點，外界常誤以為谷關交通不通。中市觀旅局長陳美秀6月率隊赴越南胡志明市，舉辦觀光推介會，促成台中、越南兩地旅行團簽署合作意向書，以「中進中出」推廣遊程。

前年越南踩線團來台中，越南業者說，這是第2次到台灣，上次與家人來訪，從台北玩到高雄，在台中只短暫停留，這次從胡志明市直飛台中市，預計停留5天，有2天待在台中，參觀彩虹村、歌劇院、大坑溫泉，也將順遊日月潭、苗栗；他說台中是珍珠奶茶發源地，也一定要喝喝看。

台中華府旅行社董事長廖泳淀表示，市府振興觀光，同時協助花東旅遊，促成3架包機直飛台中、花蓮、台東，總共652人來台，其中20團400人入住谷關的飯店，創造國際旅遊熱度，為地方帶來商機。

觀旅局長陳美秀說，這次踩線團安排參觀觀光工廠、谷關溫泉，體驗米其林美食與億說小吃；市府祭出「百團獎百萬」優惠，團客到台中旅遊，每團獎勵5千元至1萬元獎勵金，振興觀光。

交通部參山國家風景區9月起，推出「泡好湯A好康」活動，周一至周五到谷關9家特約飯店住宿或消費，滿2千元就送5百元消費券，可到谷關在地特色餐廳、農產市集與文創工坊等47間店家抵用消費。