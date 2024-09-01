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日月潭玩家浮具 業者籲總量管制

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

日月潭是台灣最大湖泊，近來SUP、水上自行車等水上運動熱門，吸引玩家體驗，但有個別玩家申請下水，實際卻收費攬客，讓當地船舶業者相當困擾，要求管理單位落實總量管制，以免影響遊客安全。南投縣政府表示，將邀集日管處、台電和航港局共同討論，維持日月潭水上遊憩品質。

日月潭山光水色風景秀麗，又具有蓄水發電功能，為維持水域品質和遊客安全，船舶有總量管制，目前遊艇數量138艘，營業用浮具包括SUP、水上自行車、獨木舟等總量222艘。政府開放山林和水域，自由玩家也可攜帶浮具到日月潭下水，但需向台電公司報備。

經營浮具的業者表示，山林水域開放，自由玩家可報備下水，但業者發現，有遊客以個人名義申請下水，卻疑似私下攬客，現在若不管制，未來到處都有遊客下水遊玩，如同「下水餃」，影響遊憩品質，以個別名義下水的遊客，缺乏救生器具和人力，更有安全疑慮。

南投縣議員謝明謀、王秋淑說，對於浮具總量管制，希望日月潭相關主管機關了解地方需求，當地業者相較於自由玩家，在配備與安全上更有保障，應做好總量管制；日月潭對於遊艇、營業用浮具都有總量管制，但自由玩家也應總量管制，保障日月潭觀光旅遊品質。

南投縣觀光處長陳志賢說，日月潭管理單位包括縣政府、日管處、台電公司和航港局，山林水域開放是政府政策，相關管理法規和自治條例都在修改，會與相關主管機關共同討論，修改管理規定；請台電公司對於自由玩家有違規攬客者加強稽查，維持優質水域活動環境。

南投縣 台電 日月潭

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