開學彰化家扶頒發獎助學金 扶幼創會長霸氣捐300萬元

開學了，彰化家扶中心今發放獎助學金，82歲扶幼委員會創會主委朱筱健以亡妻何秀靜紀念基金之名捐贈300萬元，一口氣填補670萬元獎助學金的近一半缺口，為典禮注入暖流，彰化家扶主任王震光再次提醒受扶助孩子，求學路上心懷感恩，日後以好成就回報社會。

彰化家扶在員林服務處，舉辦2024無窮世代~投資彰化家扶囝仔獎助學金頒發典禮，感謝社會各界愛心人士慷慨捐助，彰化家扶在各級學校開學日前後募足獎助學金，發放給符合領取資格的666名受扶助孩子。

彰化家扶扶幼委員會創會主委朱筱健是媒體人，在九一記者節前夕，由女兒朱芳誼陪伴出席家扶典禮，以亡妻何秀靜紀念基金之名捐贈300萬元獎助學金。他說，他深信教育是改變命運的關鍵，希望這筆獎助學金能幫助孩子開啟更美好的未來，更能讓家扶兒順利完成學業，他相信此時此刻在天堂的妻子看到家扶孩子在逆境中卻依然努力向上奮鬥，一定很欣慰。

亞細亞國際法律事務所所長陳頂新分享成長故事，說他父親罹患小兒麻痺，工作不順，他的家境貧困但堅持學習，最終成為律師改變人生，成長過程中教育、社會捐贈獎助學金對他人生的影響很大，如今他積極參與各項社團和公益活動來回饋社會，期許今天接受獎助學金的家扶學生未來也能成長手心向下的人。

彰化家扶主任王震光感謝朱筱健以亡故愛妻之名捐贈300萬元，讓彰化家扶籌募這學期670萬獎助學金順利達標，這筆獎助學金家扶將用在未來考上彰中、彰工、彰女、彰商的優秀家扶兒，他也感謝所有捐款人和社會各界支持，每一分愛心都將點亮孩子的未來。