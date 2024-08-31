台中中友百貨52企業齊聚釋3400職缺 月薪上看7萬元

台中中友百貨與台中市就業服務處攜手舉辦「富市台中、就業成功」徵才今起連2天在中友百貨熱鬧登場，現場集結上銀科技、大立光電、矽品、友達、鼎泰豐、王品、屋馬、星野集團等52家知名企業，釋出超過3400個工作機會，其中，又以中部汽車公司提供銷售顧問職缺薪資上看7萬元最高，首日即湧入求職潮。

中友百貨副店長王勝豐說，台灣就業市場持續呈現缺工潮，企業求才若渴，中友百貨善盡企業社會責任，與台中市就業服務處合作舉辦徵才活動，去年徵才媒合率逾6成，今年再度舉辦，非常開心能為台中市民服務。

今天的徵才以科技、製造業為主，明天以餐飲服務業為主，參與的52家知名企業，提供AI工程師、ESG永續管理師、產品研發、生產製造、製程設備、服務管理、廚師、民宿管家、內／外場服務人員、儲備主管等多元職務，平均薪資逾3.75萬元；其中，中部汽車公司提供銷售顧問職缺薪資上看7萬元；創維塑膠提供產品開發工程師月薪達6萬元；屋馬餐飲集團提供月薪高達6.68萬元招募內、外場正職人員。

中友百貨說明，針對求職者，中友百貨推出下載中友APP享好禮活動，徵才活動期間，首次下載中友APP即贈LANEIGE蘭芝「明星體驗禮」兌換券1張，限量300張，每人每ID限兌1次；活動期間於中友官方FB指定貼文完成留言、上傳求職正裝穿搭，並標記2位好友等指令，就有機會獲得市價1500元的HOLO＋FACE精緻證件照拍攝乙組、共3名。