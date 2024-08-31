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921家鄉重創…莊漢榮父子長年幫助中寮鄉 關懷弱勢家庭20多年

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華感謝莊漢榮（中）父子長年幫助中寮鄉弱勢家庭，回饋家鄉。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華感謝莊漢榮（中）父子長年幫助中寮鄉弱勢家庭，回饋家鄉。圖／南投縣政府提供

南投縣中寮鄉民莊漢榮早年到台中發展，經營事業有成，多年來帶著兒子返鄉關懷弱勢，今年捐贈中寮鄉300戶弱勢家庭秋節慰問金、每戶3000元，同時捐5萬元，助中寮鄉至誠國小參加世界機關王比賽贏得銅牌，縣長許淑華希望受助家庭，將來有能力也能回饋社會，讓莊漢榮老先生的善心幫助更多弱勢。

莊漢榮父子長年幫助中寮鄉弱勢家庭，今年中寮鄉公所提報莊漢榮為模範父親，並獲南投縣模範父親代表，昨天他回中寮鄉捐贈秋節慰問金和蘋果禮盒，縣長許淑華也到場見證，並對老先生以身教，帶子女從事公益，表達感謝。

許淑華說，莊老先生是中寮鄉福盛村民，原本務農運送山蕉，早年生活困難，為改善家境，栽培子女，舉家遷往台中，用心投入事業，與兒子先後創辦唐采印刷及大樁建設，都相當成功。

莊老先生事業有成，更教導子女要感念鄉土養育之情，回鄉照顧中寮子弟，兒子莊崑鐘、莊賜濱秉承父訓，年年陪父親回鄉做公益，關懷弱勢家庭。

許淑華說，中寮鄉至誠國小學生獲邀參加在印尼舉辦世界機關王比賽，莊漢榮父子得知後，贊助5萬元經費，讓孩子能在國際舞台盡情發揮，並贏得銅牌載譽歸國。她在出國比賽前請參賽學生吃牛排，也邀請莊崑鐘董事長、莊賜濱總經理出席和學生一起同樂，並作為他們的楷模。

莊賜濱說，921地震時中寮鄉成了重災區，父親心繫故鄉，因此災後父子一起回中寮開辦關懷弱勢家庭活動，4年前加發放中秋弱勢家庭慰問金，委請中寮鄉公所調查各村弱勢家庭並造冊，共有300戶受益。

921大地震 南投 南投縣 弱勢家庭 許淑華

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