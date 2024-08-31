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影／居民反對蓋糞尿處理中心 議員吳韋達挺政策盼溝通

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
彰化縣議員吳韋達自環保團體出身，擁有國外物理博士學歷，他覺得自己應該與民眾站在一起，但也認為以他對於生質能源的研究，畜牧糞尿多元利用、資源化，共同處理中心是不錯的政策。記者黃仲裕／攝影
彰化縣議員吳韋達自環保團體出身，擁有國外物理博士學歷，他覺得自己應該與民眾站在一起，但也認為以他對於生質能源的研究，畜牧糞尿多元利用、資源化，共同處理中心是不錯的政策。記者黃仲裕／攝影

彰化縣政府今天在溪湖鎮公所舉行「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」可行性評估公聽會，反對民眾在發言過程不斷與縣府人員發生衝刺。在發言時間尾聲，彰化縣議員吳韋達表示，他做為一位議員，應該要與民眾站在一起，但在這件事情上，他非常為難，因為他在荷蘭取得物理學博士，從事生質能源研究也做了好幾年，他在國外觀察，這樣的廠在國外已經蓋了一萬多廠。近幾年台灣政府不斷的在推動，他也去國外考察了四十到五十廠。

吳韋達強調雖然自己想跟居民站在一起，但也坦言興建「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」對環境是不錯的，他在議會會幫忙爭取里民服務，也會幫忙解決土地上的問題，希望民眾能平心靜氣地討論這件事。

原本居民期待環團出身的吳韋達幫忙發言，但由於他逆風力挺畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心設置，造成居民難以接受，數度打發他發言，後來他也在警方的引導下離開，不過仍有不滿居民認為他發言不恰當，追出來想據理力爭，所幸在警方勸說下離開。

吳韋達在接受聯合報記者訪問時表示，他是環團出身的議員，對於環境與教育的問題相當重視，畜牧糞尿處理一直是彰化很重要的課題。彰化是畜牧大縣，有三萬頭牛、七十幾萬頭豬，甚至有三千萬隻雞，全國每兩顆雞蛋就有一顆來自彰化，但在這樣高密度的飼養環境下，糞便廢棄物處理就成為很重要的課題。過去相關行業基於方便在溪水邊排放，後來環保意識抬頭，政府做三階段的廢水處理。以他過去的研究，以厭氧系統在歐洲已經實施二、三十年，甚至德國有一萬多廠的處理中心，用厭氧系統氣密的方式，比較不會有臭味的問題，甚至能產生沼氣來發展能源，為台灣能源能再提供挹注，這是相對正面的事情。

吳韋達也坦言，要讓地方民眾了解比較困難，除非讓他們在很多場域看到，才能了解週遭的空氣是相對乾淨的。以國外設置相關系統已經相當完善，在台灣透過前瞻計畫的補助來推動這樣的政策，他個人是樂觀其成。不過在與地方民眾的溝通上，縣府需要花更多的力氣好好溝通，告訴民眾這不是焚化爐，比較偏向生質能源廠，沼氣焚燒後就是單純的二氧化碳。民眾在認知相對不足的情況下會擔憂，如果能夠好好的溝通，對於彰化的環境永續、農業永續，甚至擴及到全國，這一定是彰化的亮點。一旦完成，可以做為其他縣市參考，也能給下一代更好的環境。

彰化溪湖鎮西勢里、番婆里居民，集結將近近百人前往溪湖鎮公所舉行「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」可行性評估公聽會陳情抗議。記者黃仲裕／攝影
彰化溪湖鎮西勢里、番婆里居民，集結將近近百人前往溪湖鎮公所舉行「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」可行性評估公聽會陳情抗議。記者黃仲裕／攝影

吳韋達 彰化 畜牧糞尿

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