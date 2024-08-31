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彰化豬糞尿處理中心說明會百人抗議 縣府：程序完備

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心說明會，民眾衝到前面阻止廠商說明。記者黃仲裕／攝影
彰化縣畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心說明會，民眾衝到前面阻止廠商說明。記者黃仲裕／攝影

彰化縣政府規畫在溪湖鎮東螺溪旁，興建畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，引起當地民眾強烈不滿，縣政府今舉辦在地說明會，100多人抗議並發生嚴重推擠，警方用桌子阻隔維持秩序，民眾放話如果敢做就抗爭到底；縣政府表示，法定程序已完備，將進行興建可行性評估。

縣政府在溪湖鎮公所廣場舉辦說明會，警方接到場址所在地西勢里民眾將大規模抗議的風聲，一早圍起路障，僅開放步行進入，100多名民眾陸續到場，先到的發表演說，批評縣政府背信、違反原先承諾在地居民不同意就暫緩不做。

縣政府農業處副處長蕭麗玲主持說明會，廠商簡報畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心的規畫，還沒說被民眾鼓噪阻止，有人喊「違反承諾」、「官逼民反」，一群民眾由後往前衝但被桌子擋住，在抗議聲中廠商說明處理中心規畫內容，約20分鐘結束。

開放民眾提問限時每人1分鐘，再度引起高聲抗議「違反民主」、「沒誠意」、「剝奪民眾自由」，縣議員吳韋達以德國經驗要說明處理中心也遭轟。隨後多名民眾指出，處理中心場址有200多戶居民，不應設置在人口稠密區，且4月12日西勢里民大會95%出席者反對做「糞尿」處理中心危害環境。

西勢里長蔡福助等民眾表示，東螺溪流域養豬24萬頭，處理中心只減少16.7%養豬廢水，不符比例原則，農業部統計溪湖鎮僅1.7萬頭豬，處理中心僅處理約全鎮1/3區域豬糞尿，外鄉鎮把豬糞尿運到溪湖鎮汙染環境實在沒道理。

蔡姓等民眾質疑縣政府參訪外國處理牛糞科技設施，就想帶回台灣依樣畫葫蘆，沒考慮會不會「水土不服」，現在很多政治人物涉貪被調查，西勢里很多人不禁懷疑豬糞尿處理中心到底誰能得到工程好處。

縣政府事後指出，經比較幾個場址後，位在東螺溪中游區域的國有財產署土地，鄰近溪湖鎮垃圾處理場，遠離溪湖鎮人口稠密地，可顧及維護在地居民生活品質，地點最適當，收集處理中心處理量能每日600公噸，並以適合管線串接收集的畜牧場為優先，且全廠規劃為密閉式設施，無臭味逸散疑慮，未來將規畫為環境教育場域，作為中台灣第一個公辦共同處理中心。

縣府表示，去年12月27、28日到今年7月，兩次舉辦西勢里民到花蓮、雲林兩縣觀摩，也在溪湖果菜市場會議室辦理說明會，以參加觀摩的663人做統計樣本，其中640人認同支持興建、629人沒聞到臭味，相關資料將作為興建評估參考。

彰化縣西勢里民抗議興建畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心。記者黃仲裕／攝影
彰化縣西勢里民抗議興建畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心。記者黃仲裕／攝影

彰化 溪湖鎮 臭味

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