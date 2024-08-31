影／彰縣府辦畜牧糞尿處理中心公聽會 近百人集結反對

彰化縣政府農業處，今天在溪湖鎮公所舉行「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」可行性評估公聽會，溪湖鎮西勢里、番婆里居民集結將近近百人到場陳情抗議。由於現場每人發言一分鐘，居民認為發言時間過短，過程中與縣府農業處員工爆發零星口角衝突。

溪湖鎮西勢里里長蔡福助認為，里內多數民眾皆反對設置豬糞尿多元化處理中心，他們不滿多元化處理中心設置後，要處理來自二林鎮、埤頭鄉、田尾鄉的豬糞尿，但是沒有處理整個溪湖鎮，而這樣的決策嚴重影響他們的生活。