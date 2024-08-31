台中空汙惹民怨！21處架設這利器揪17案罰1210萬元

台中市環保局2020年建置智慧環境監控系統上線，透過分析民眾陳情資料繪製陳情熱區，選定6處工業區及3處廣域性區域，共架設21支監視設備即時監控， 統計至7月，共查獲17件、罰款1210萬3800元。

環保局說，這套智慧環境監控系統，在鄰近汙染熱區制高點處架設雲端影像監控設備，藉由無線網路將即時影像回傳至系統，結合人工智慧進行影像判讀，若發現空汙如冒黑煙或白煙等，系統將即時預警，守護城市環境品質。

太平某高中長期受到鄰近工廠空汙所苦，2021年透過智慧環境監控系統監控預警通報其周邊特定工廠有異常排放情形，經環保局人員稽查後安排採樣檢測，發現該工廠排放粒狀物超標，環保局依空汙法開罰10萬元，並督促廠商改善汙染防制設備，解決學校長期遭受異味汙染問題。

此外，智慧環境監控系統近年也偵測到多起火災造成大量黑煙事件，如2021年台中火力發電廠煤倉輸送帶起火、去年梧棲區廢塑膠堆置場及龍井區廢木材堆置廠火災等案；經系統預警通報有異常排放後，環保局隨即派員到場稽查，現場量測及監控周邊空氣品質，如有空汙嚴重影附近居民，即時採取相關緊急應變措施。