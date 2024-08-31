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越南旅行社包機直飛台中 400多名旅客到谷關帶動觀光

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
越南旅行業踩線團共12家業者到訪中台灣，昨天抵達機場後到谷關等地區。圖／台中市觀旅局提供
越南旅行業踩線團共12家業者到訪中台灣，昨天抵達機場後到谷關等地區。圖／台中市觀旅局提供

台中市觀光旅遊局拓展東南亞市場，越南旅行業踩線團共12家業者昨天包機到訪中台灣，帶動谷關國際觀光；交通部觀光署參山國家風景區管理處9月起也推出谷關旅遊促進方案，將發送總數50萬元的消費券，民眾到谷關住宿消費即可獲得。

今年6月，台中市府觀光旅遊局長陳美秀率隊赴越南胡志明市辦理觀光推介會，促成台中地接旅行社華府旅行社與越南主力明市辦理觀光推介會，促成台中地接旅行社華府旅行社與越南主力旅行社Vietravel簽署合作意向書，雙方以中進中出為主力推廣遊程合作送客。

陳美秀表示，為符合東南亞市場需求，呈現台中多元觀光資源及樂活氛圍，這次踩線團安排參訪多家優質觀光工廠、谷關溫泉體驗、花市參訪、樂園導覽、米其林推薦美食及特色觀光夜市小吃，讓團員親自體驗台中魅力，市府並贈送和平區茶葉禮盒伴手禮，展現台中人的好客熱情。

越南一名業者分享，這是他第二次到台灣，前一次和家人來訪，從台北玩到高雄，在台中只有短暫停留。這次從胡志明市直飛台中，預計停留5天，其中有2天都在台中，從機場到市區交通十分便利，下午參觀了彩虹村、歌劇院、體驗大坑溫泉，也會到日月潭和苗栗，非常期待，聽說台中是珍珠奶茶的發源地，這幾天他一定會找機會品嘗。

華府旅行社董事長廖泳淀表示，感謝中市府為振興花東觀光震後復甦，發揮人飢己飢精神，全力促成此次包機，3架包機直飛台中、花蓮及台東，共652名，其中帶入逾400名、共20團旅客入住谷關地區飯店，創造國際旅遊熱度，也為地方帶來觀光商機。

另外，為協助谷關風景區觀光，交通部觀光署參山國家風景區管理處9月1日起推出「泡好湯 A好康」活動，平日（周一至周五）到谷關9家特約飯店住宿或消費，滿2千就送5百元消費券，可持消費券到谷關在地特色餐廳、農產市集與文創手做工作坊等47間店家抵用消費

觀旅局表示，中市府今年祭出「百團獎百萬」，持續引入團體旅客至少100團，每團提供5仟元至1萬元不等獎勵金，全力振興當地觀光產業。市府將持續積極辦理國內外旅展推介、引客，拓展國際觀光通路，促進中台灣觀光經濟產值。

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