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地方采風／研發可可產品自創品牌 劉芊妘夫婦國際賽發光

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
「彰化女兒」劉芊妘（左）和丈夫姚宗廷，把台灣特色融入巧克力，接連摘下國際獎項。記者簡慧珍／攝影
「彰化女兒」劉芊妘（左）和丈夫姚宗廷，把台灣特色融入巧克力，接連摘下國際獎項。記者簡慧珍／攝影

「彰化女兒」劉芊妘到墨西哥旅遊，首次接觸可可文化就愛上，返台後和丈夫姚宗廷深入研究，說服夫家把南投稻田改種可可樹，走遍中南部拜訪可可農，精進製作巧克力的技術，去年、今年製作的巧克力，都榮獲ICA世界巧克力大賽亞太區銅牌。

可可是巧克力的原料，並非台灣本土農作物，劉芊妘2019年到墨西哥旅遊，發現印加可可文化豐富有趣，得知台灣也有人種可可樹，加上2020年傳出新冠肺炎疫情、丈夫家佃農退休，夫妻兩人商議後，將稻田轉型種可可樹。

可可樹初種植時，得等到第3年才會結果，第5年品質才會穩定，劉芊妘夫婦在自家可可量產前，到南投、屏東採購高品質可可豆，姚宗廷烘豆、劉芊妘調味，經高人指點，2023年自創品牌「月鹿小徑」，同年7月以台東刺蔥海鹽65%黑巧克力，摘下當年ICA亞太區銅牌。

劉芊妘把台灣特色融入巧克力，例如桂花香氣壓不過巧克力，她多次試驗後，同時間採收桂花與可可果，烘焙有果香調的可可豆，製作巧克力時導入香氣，作出屏東桂花特殊發酵75%黑巧克力，得到2023年AOC英國皇家巧克力學院銅牌獎。

今年推出屏東90%黑巧克力，也摘下ICA亞太區銅牌，融入梅子、李子的酸爽，尾韻是桂圓口感。劉芊妘表示，台灣可可有明顯的熱帶水果香氣，所有好風味都來自發酵，這是最困難技術門檻。

劉芊妘說，得獎是肯定自己，他們將推動「一產一銷」，與可可農建立穩定的合作關係，希望可可能像精品咖啡，呈現莊園級不同風味。

可可 咖啡 屏東 巧克力 烘焙

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