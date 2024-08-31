RedBull賽車 台中9月28日封街展演

台灣首度舉辦的Red Bull（紅牛）車隊賽車展演，9月28日在台中市西屯區市政路封街登場，現場3萬張門票已賣光。中市建設局昨出動巡檢車，確認路面平整度。多名議員擔心，封街區域有商辦、住宅大樓，更緊鄰百貨商圈，要求及早公布交管，數萬人聚集在慢車道，觀賞快車道賽車秀，也要有安全措施。

Red Bull Showrun Taichung賽車展演首度在台灣登場，也是2024年亞洲唯一場次，9月28日中午12點到下午2點演出；屆時西屯區市政路從文心路到河南路段將封街，封路時段、周邊交管措施，9月對外公告。

中市運動局長游志祥說，把市政路當成賽車跑道，車隊安排3趟次展演，包含直線加速、燒胎、甜甜圈式繞圈等，可現場感受速度快感。建設局出動智慧巡檢車，確認道路平整度，展演前3天會再次檢測。

建設局長陳大田說，賽車展演首重道路平整度，市政路寬近60公尺，利用快車道雙向各4車道演出，總共封路2.2公里，其中1公里為演出場地，兩側慢車道、人行道為觀賞區。

議員陳雅惠說，大批觀眾湧入，觀賞區要有安全配套，避免觀眾闖進快車道，同時要降低對周邊上班族、住戶的影響。議員曾朝榮說，市政路沿線商辦、住宅大樓多，應及早公布疏導措施，並通知各大樓，也應要求廠商負責交通疏導。

議員林祈烽說，近期百貨公司正值周年慶，往年周邊都水泄不通，加上賽車展演的車流人潮，七期周邊恐大塞車，應加強大眾運輸班次接駁，建議百貨周年慶錯開，以免釀成交通夢魘。

游志祥說，目前正調查沿線住戶、商家人數，9月中發放通行證，公告交通維持計畫；活動當天快慢車道有柵欄阻隔，並出動上千人力疏導管制，確保觀眾安全。