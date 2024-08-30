中市府打造智慧建管鏈平台 無紙化審照節能減碳
台中市都市發展局今天舉辦「智慧建管鏈」平台發表會，市府秘書長黃崇典表示，這是建築管理的重要里程碑，一般審查建照過程會浪費很多圖紙，未來無紙化審查可減少資源浪費。
市府都市發展局今天舉辦「智慧建管鏈．台中領航GO」發表會。藉由「行銷影片」、「啟動儀式」、「系統簡報」與「系統互動體驗」等方式，讓大眾瞭解「智慧建管鏈」平台特色。
黃崇典表示，今天的發表會對於都發局及建築管理作業是一項重要里程碑，感謝公會與市府協力。建管審查的過程，除耗費多時，審查法令規定更多。因此，市府首創發展無紙化審查，除節省資源浪費，更透過智慧化系統，發展更多輔助作業，有助大幅降低出錯率。
黃崇典說，在與司法聯盟的區塊鏈，也提高加密技術，確保資料不會被篡改，可永久保存，不僅符合減碳環保政策，又可強化電子檔案驗證與保全，非常值得推動，實現永續發展的低碳目標。
都發局說明，台中市打造「智慧建管鏈」，推動建照審查智慧化，強化電子檔案的驗證，保障市民居住權利，打造一個真實且有溫度的智慧城市。今天發表會現場設置5大系統展示區，提供與會人員實際操作系統，體驗智慧建管鏈創新市政服務。
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