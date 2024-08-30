轟動一時老少戀...73歲莉莉離世 家鄉人唏噓：再嫁年輕丈夫也分居

20多年前轟轟烈烈的「老少戀」小鄭與莉莉曾是街頭巷尾最熱門的話題，最近傳出老家在彰化縣伸港鄉的莉莉已於本月26日過世，享壽73歲，老家街坊鄰居說，莉莉在故鄉開的卡拉OK店早就收了，她因中風被女兒接去新北市療養，而離開小鄭後，再嫁的年輕丈夫泰國移工庫安也早分居了。

當年50歲的莉莉（趙琇花）才喪偶不久，她在北部經營卡拉ok店，朋友的18歲兒子小鄭在店裡打工，卻喜歡上莉莉，說要照顧她，而被小鄭父母得知後，氣得報警，此事才曝光，相差逾卅歲的老少戀成為當時最熱門話題，當時小鄭父母氣得揚言斷絕親子關係，莉莉也不被女兒諒解，兩人還因此獲邀上各大電視節目談老少戀。

莉莉與小鄭甚至曾穿婚紗表示已訂婚，莉莉後來回到彰化伸港老家開起卡拉ok店，當時還有人為了看小鄭與莉莉，會去卡拉ok店消費，但兩人戀情卻隨時小鄭去當兵而畫下休止符，當時莉莉說怕小鄭當兵後被笑，不得不捨下這份感情而分手，後來莉莉又再與伸港當地的31歲泰國移工庫安交往，又是姐弟戀，兩人還結婚，但傳出後來也分居了。

彰化縣議員賴清美說，疫情前，有一次她參加遊覽車進香團，當時莉莉也有參加，她發現莉莉個性很隨和，和大家互動很好，她還誇莉莉說「皮膚保養得真好！」，莉莉也笑回「沒有啦！」，團員們還竊竊私語說「她就是莉莉喔。」

今天傳出莉莉已在本月26日過世，她的老家伸港鄉定興村民說，莉莉有慢性病，大約一年前中風就被女兒接到新北市住和就醫，她原住的老家三合院已轉賣，以前的卡拉ok也轉手成歡唱KTV，而泰國移工丈夫庫安還住在當地，兩人早已分居，庫安疑似與一名泰國籍婦人交往，村人常看到兩人出雙入對。

莉莉以往面對媒體採訪時也曾語重心長說，即使60多歲都還有人追求她，但她已不想接受了，因為結婚後的庫安常喝酒，很晚才回家，以前人家甜言蜜語她就茫了，後來都當笑話聽了。

而莉莉老家的鄉民得知莉莉已去世，大多感到吃驚，當時她前後得到二位小鮮肉的青睞鬧得沸沸揚揚，如今一人悄然離世，讓人唏噓。