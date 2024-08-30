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台中大里聯合行政中心開發案 民代要求興建

中央社／ 台中30日電

台中市大里聯合行政中心開發案日前傳出停擺，民進黨立委何欣純今天表示，市長盧秀燕昨天提出受中央5%社宅用地的說法已被國發會否認，她要求一定要蓋。市府則說，將加速整合各方意見。

台中市大里聯合行政中心位於15期市地重劃區，日前傳出不蓋了，引發地方關切。民進黨市議員林德宇、李天生、張芬郁昨天在市議會質詢時希望市府說明狀況，民眾黨市議員江和樹則說，外傳市府已將此塊土地賣掉，是否確實。

台中市長盧秀燕昨天在台中市議會答詢時說，中央要求新開發區要留5%土地蓋社宅，正協調排除此塊用地，承諾在她任內都會是機關用地。

而國發會也於昨天發布新聞稿澄清，從未要求台中市政府辦理市地重劃，須納入5%社宅用地。

何欣純表示，盧秀燕昨天公然在市議會指鹿為馬，說大里聯合行政中心不蓋是因受中央5%社宅用地卡關，她要告訴盧秀燕，國發會已正式發布新聞稿說明，根本沒有5%社宅用地這回事，所以大里聯合行政中心一定要蓋，並呼籲盧秀燕要履行選前承諾。

台中市民政局對此表示，早已於109年度編列9億餘元的中長程計畫興建大里行政中心，若重劃區必須保留5%用地供興建社宅的問題獲得釐清，將持續與地方人士進一步溝通，討論聯合行政中心興建事宜。

民政局指出，其實早在109年度即積極進行大里行政中心的規劃，但地方對工程規模的意見一直不能整合，後續更有BOT或合建的提議。市府重視各方意見，一一加以研議，希望能獲得共識。目前等重劃區社宅問題釐清及完成交地後，民政局將進行地方意見整合。

盧秀燕 社宅

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