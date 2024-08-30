南投國中跑道藏陷阱 大片脫落學生跑步摔倒骨折

南投國中操場和漳和國小與社區共用，但跑道龜裂嚴重，還有學生絆倒骨折，縣議員林儒暘會勘，將爭取經費整修。南投縣教育處表示，南投許多學校在921地震後重建，運動設施面臨老舊問題，今年向教育部爭取8千多萬元經費，改善18所學校，9月底將再次向教育部爭取經費改善運動設施，讓學生安心運動。

林儒暘說，南投國中操場和漳和國小共用，也是附近居民的運動空間，使用人數超過1000人。然而，操場跑道有多處龜裂，甚至整片脫落，學校反映，去年就有學生跑步時，因為PU跑道龜裂太嚴重，導致學生跑步、運動，不小心踩到裂縫摔倒，去年還有學生因此摔倒骨折。

林儒暘會勘時，發現跑道PU除裂縫外，PU層甚至大面積脫落，已成危險因子。學生在操場、跑道運動或跑步都構成威脅。南投國中在2017年曾重新舖設跑道，但因地勢低窪容易積水，導致PU開裂、脫落，將請縣府先修復跑道裂縫，再向教育部爭取經費翻新。

南投縣教育處表示，南投縣許多學校在921地震後重建，校園設施逐漸老舊，尤其是操場、運動場、跑道等設施。教育處長王淑玲說，操場、跑道重新整修，費用動輒數百萬元，縣府經費有限，今年請各校提報校園運動設施，彙整後向體育署爭取經費，體育署同意撥補18所學校8881萬餘元，縣府自籌681萬元，已陸續整修中。