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鹿港天后宮集結大愛助弱勢 普度也傳送媽祖護佑眾生

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣鹿港天后宮集結民眾愛心，將5千多份幸福物資轉贈給4個公所和彰化家扶等3個社福團體，集結大愛助弱勢。記者林宛諭／攝影
彰化縣鹿港天后宮集結民眾愛心，將5千多份幸福物資轉贈給4個公所和彰化家扶等3個社福團體，集結大愛助弱勢。記者林宛諭／攝影

農曆7月普度是民間重要習俗，彰化縣鹿港天后宮不僅提供信徒線上登記普度，讓外地子弟不必趕回鄉普度，今天還將民眾捐出的5千多份幸福物資轉贈給4個公所和彰化家扶等3個社福團體，集結大愛助弱勢。

鹿港天后宮總幹事劉家汶表示，為兼顧社會變遷及傳統民俗，天后宮也提供給信徒更方便的服務，中元祈安植福普度開放全省各地信徒可以線上登記普度代拜，信眾透過天后宮官網、三大電信及LINE禮物、MOMO、pchome等購物平台參與活動，讓遊子們不必回鄉就可參與家鄉的普度，而不少長輩因年紀大了，也不必像以往一樣準備菜餚和採辦普度品，也讓要普度的長輩們更輕鬆。

鹿港天后宮的慶讚中元祈安植福活動已圓滿結束，今天更將民眾參與的普度物資捐贈給4個公所和老五老基金會、華山基金會、彰化家扶中心等社福團體，今天鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、埔鹽鄉長許文萍以及秀水鄉長林英嘉也到鹿港天后宮親自接受物資捐贈，再由公所協助分配愛心物資給各村里低收弱勢家庭，或做為社區長照供餐物資。

老五老基金會中央廚房則會將物資化做一道道營養均衡的料理，再由志工送給弱勢獨居長輩；華山基金會志工則會將愛心物資送至弱勢長輩家中時，也會帶上溫暖的閒話家常，讓長輩不孤單。

鹿港天后宮關懷弱勢、熱心公益行善，今年再次榮獲內政部宗教公益獎，劉家汶說，鹿港天后宮也認養彰化家扶中心弱勢兒少逾9年，此次捐贈普度植福物資給家扶中心，希望弱勢兒少家庭能感受到各界滿滿的愛和媽祖的護佑。

彰化縣鹿港天后宮集結民眾愛心，將幸福物資轉贈給埔鹽鄉等4個公所，埔鹽鄉長許文萍也致贈感謝狀。記者林宛諭／攝影
彰化縣鹿港天后宮集結民眾愛心，將幸福物資轉贈給埔鹽鄉等4個公所，埔鹽鄉長許文萍也致贈感謝狀。記者林宛諭／攝影
彰化縣鹿港天后宮集結民眾愛心，將幸福物資轉贈給彰化家扶等社福團體。記者林宛諭／攝影
彰化縣鹿港天后宮集結民眾愛心，將幸福物資轉贈給彰化家扶等社福團體。記者林宛諭／攝影
彰化縣鹿港天后宮集結民眾愛心，將幸福物資轉贈給秀水鄉等4個公所，秀水鄉長林英嘉也致贈感謝狀。記者林宛諭／攝影
彰化縣鹿港天后宮集結民眾愛心，將幸福物資轉贈給秀水鄉等4個公所，秀水鄉長林英嘉也致贈感謝狀。記者林宛諭／攝影

普度 長輩 鹿港天后宮

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