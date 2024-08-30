台中古蹟日9月登場 梧棲老街奇幻旅行打頭陣

響應全國古蹟日，台中市文化資產處今天宣布，2024台中古蹟日9月登場，9月1日由「梧棲老街奇幻旅行X古蹟日」揭開序幕，系列活動將持續到10月27日。

台中市文化資產處響應全國古蹟日，9月起推出「X古蹟日」聯名系列，以「漫步的修辭．文化資產的日常實踐」為主題， 9月1日將由「梧棲老街奇幻旅行X古蹟日」揭開序幕，串聯各式多元活動及文資場館，持續至10月27日，帶給市民涵蓋聽覺、觸覺、視覺、味覺、嗅覺的五感古蹟新體驗。

文資處表示，台中古蹟日「X古蹟日」聯名系列活動邀請民眾探索台中的歷史路徑，感受文化資產的活力與魅力，內容包含咆嘯年代音樂時光、膠捲底片拍古蹟、考古遺址探險、木胎漆盤、漆筷及藺草編工藝實作、走讀清水社口楊宅的記憶、導覽石岡文史輕旅行、聲音解謎、陶藝創作展、走訪古蹟尋甘味等。

活動過程中，也同時串聯文化場館林懋陽故居、頂街派出所、原梧棲警察官吏派出所及宿舍群、台灣府儒考棚、台中放送局、台中驛鐵道文化園區、台中市立圖書館清水分館及石岡分館等，兼具趣味、深度與廣度，邀請大小朋友一起讓文化資產成為日常生活的一部分，透過五感體驗打造屬於自己的文化路徑。

全國古蹟日期間，文化部「全國文化資產行動博覽會」將於9月21、22日在台北市空總台灣當代文化實驗場展開，台中市文化資產處配合全國古蹟日活動主題「路徑、網絡與連結的遺產」，也會在博覽會現場推出「古蹟路徑串串看」互動遊戲，完成任務即可獲得精美小禮物，歡迎大家前往同樂。