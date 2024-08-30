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排雲山莊床位可遞補！台灣登山一站式服務網9月上線

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
登玉山號稱「台灣人必做的3件事」之一，玉山主峰海拔3952公尺。圖／玉管處提供
登玉山號稱「台灣人必做的3件事」之一，玉山主峰海拔3952公尺。圖／玉管處提供

玉山國家公園每年迎來上百萬名遊客到訪，配合國家公園署建置「台灣登山申請一站式服務網」即將於今年9月2日起接續提供國家公園入園申請網站服務，提供山友一站式便利申請，玉管處強調排雲山莊床位秉持公平抽籤原則，人人有機會，排隊遞補機會增多。

玉管處表示，排雲山莊是山友攀登玉山住宿的熱門選擇，過去可於「台灣登山申請一站式服務網」完成申請，於預定入園住宿日前2個月至前1個月期間申請，將可參加排雲山莊抽籤，採公平方式，每位山友皆能有同樣均等的機會獲得玉山幸運之神的眷顧，最終完成順利成功登頂的機會。

玉管處說，未中籤的山友千萬別氣餒，今年9月起透過「台灣登山申請一站式服務網」，記得於抽籤時間後再次線上申請，取一個新隊伍名稱，即可再提出申請排隊遞補，例如抽籤日為下午3時至4時抽籤，於同日下午4時將再次開放申請排隊遞補，中籤隊伍如有取消釋出床位，將依排隊順序遞補，多一分機會外，也有不少山友因而幸運遞補成行，抽籤時間表請參考網站最新消息公告。

副處長邦卡兒．海放南表示，玉山國家公園遊客人數都在100萬以上，前年國旅復甦以來，2022年迎來116.7萬人次的遊客，而今年前4月，不僅塔塔加遊客中心將近20萬人，總遊客人數更突破60萬大關，加上公路資源暢通，以及旅遊資源的整合，可望再創新猷，歡迎國人前來親山近山、踏青避暑。

此外，來玉山不一定走玉山主峰線，對於喜歡高山夏日氣候的朋友而言，塔塔加步道是避暑勝地的首選之一，建議以步行者的方式慢慢親近。漫遊的步履，不會讓您心跳加速、也不會流很多汗，如果走得遠些或許身體會微微發熱，但是空氣好清新，路邊的花草正在展現嬌顏，草叢、樹椏間，鳥類與昆蟲跳動的生命，甚至是滿天飛舞的紫斑蝶，都是這個夏日的限定。

台灣登山申請一站式服務網將於今年9月2日起接續入園申請網站服務，提供山友一站式便利申請。圖／玉管處提供
台灣登山申請一站式服務網將於今年9月2日起接續入園申請網站服務，提供山友一站式便利申請。圖／玉管處提供

住宿 山友 玉山國家公園

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