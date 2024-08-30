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台中準備好了！RedBull9/28展演 全台首出動智慧巡檢車
2024亞洲唯一、台灣首度的Red Bull Showrun Taichung賽車展演活動，9月28日將在台中市盛大登場。台中市建設局長陳大田今視察當天展演的市政路整備情形時說，市府團隊竭力打造堪比高速公路等級的優質展演現場，並且全台首次出動智慧巡檢車，讓全國賽車迷可距離觀賞體驗國際冠軍賽車盛事。
陳大田說，Red Bull Showrun展演需要高規格條件，包括籌辦賽事能力、道路平整度、賽道距離、交通運輸以及市容環境等配合。台中市憑藉積極推動道路燙平至今已近900公里，與城市綠化的卓越成果，成功脫穎而出，成為亞洲唯一入選的城市。
陳大田說明，這次台中展演場地為台中市的市政大道，寬近60米，快車道有雙向各四車道，這次展演利用2.2公里路段，其中1公里提供受邀車隊在快車道展演，觀眾在二側慢車道和側面人行道設置的觀賞區觀看展演。
運動局代理局長游志祥說明，當天受邀車隊會有3趟次展演，會有燒胎、甜甜圈式的繞圈，讓國人感受極致速度及國際水準的賽車技術，這將是台灣在賽車運動推廣上重要突破，展現台中推展酷運動、酷城市的目標與成效。。
陳大田指出，面對高規格的展演，建設局除了目視檢測，也是全台首次出動智慧巡檢車，確保市政路符合展演道路的標準、平坦度。市府團隊展演前3天，會再1次高規格檢視，前一天以及當天上午會再動用掃街車以及落葉處理。
陳大田說，市府委請台灣檢驗科技公司（SGS）專業團隊，採用國際糙度指標（IRI）檢測道路鋪面平整度，更出動智慧巡檢車多次巡檢，市府團隊針對市政路上的安全島頭警示、標鈕及沿線標線等全面優化更新，為避免打滑或高低不平導致意外，30處孔蓋下地或加固；分隔島喬木及灌木修剪與補植、分隔島頭植栽優化等，力求呈現市政路最美的一面。
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