73歲婦心不老要考照！豐原監理站成功輔導5名長者圓夢上路

為解決高齡駕駛無照上路問題，豐原監理站輔導所轄駕訓班推動高齡者考取汽機車駕照，針對無照且有駕車需求的高齡長者們，協助至駕訓班取得駕照，長者們考取駕照後可安全且合法的駕駛上路，截至8月中旬，已成功輔導5名有駕車需求且尚未取得駕照的年長者，4名汽車、1名機車，完成駕訓課程並取得駕照。

為提升長者考取駕照的合格率，豐原站所轄的大豐駕訓班設計一套專門針對高齡者需求的筆試系統，這套系統透過大數據分析考生的答題結果，整合出常見的易錯題型，並將成績提供給教練，讓教練能夠隨時掌握長者的學習狀況，長者在筆試中也能更輕鬆掌握考試內容，順利通過考試。

目前正在駕訓班接受訓練的73歲張姓婦人表示，駕訓班的教練教學非常認真且有耐心，幫助她在短時間內掌握駕駛技巧，原地考照場地非常友善，人老心不老，她一定會努力考取駕照，對於駕訓班的教學，她感到非常滿意並感謝。