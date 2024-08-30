暌違13年 彰化再辦爌肉飯節

彰化爌肉飯遠近馳名，知名店家數不完，彰化縣政府暌違13年後，9月起至10月底再度舉辦「彰化爌肉飯節」，全縣153家爌肉飯業者招募50家參與。縣府昨開記者會宣傳，銷魂爌肉飯令人垂涎三尺。縣長王惠美與代言藝人白雲廣邀老饕來彰化大啖美食，還可以集章抽大獎。

彰化知名小吃除了肉圓、蛋黃酥、蛤仔麵，常民小吃爌肉飯名店多，凸顯彰化農村社會的生活日常，在彰化24小時都有爌肉飯可吃，遠方遊子回鄉，總不忘扒上大口爌肉飯，以解鄉愁。

「五百碗」地方小吃評選活動，彰化「泉焢肉飯」首屆拿下獲最高的7碗，今年第二屆評選，「泉焢肉飯」再度獲得次高的2碗，「老朱爌肉飯」則獲1碗，顯示彰化爌肉飯絕非浪得虛名。

彰化縣府在前縣長卓伯源任內，曾辦過爌肉飯節。縣府城觀處今年再度舉辦，由鄉親及神秘客推薦店家，153家獲得推薦，最後50家參與，排隊名店「泉焢肉飯」、「老朱爌肉飯」入列。

王惠美說，彰化爌肉有肥有瘦，口感不一，各店口味獨特，鄉親早上都要吃一碗來「通血路」；爌肉飯節期間到活動店家消費可參與集章活動，可兌換限量版「爌肉小子」鑰匙圈、彰化古城紀念碗，還有機會抽iPhone 15、氣炸鍋等好禮。累積最多章數者可獲得全年365碗免費爌肉飯餐券。