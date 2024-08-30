卡5%社宅用地 台中大里行政中心不蓋？

台中大里聯合行政中心位於15期市地重劃區機11用地，市府規畫多時，近期卻傳出「不蓋了」的消息，多名議員在議會關切。市長盧秀燕昨說，中央要求新開發區要留設5%社宅用地，可能影響15期機關用地，中市已發文中央，希望能排除。盧強調，該筆土地是機關用地，她任內都不會變更。

不過，昨傍晚內政部發新聞稿指，10公頃以上市地重劃區，才須留設全區面積5%社宅用地，中市15期總面積僅6.9公頃，市府可自行規畫。民進黨立委何欣純說，市長不應該在議會散布不實訊息。中市府回應，中央若明確說明排除社宅用地，將進一步與地方溝通，並持續推動。

中市15期市地重劃為國內首案跨區重劃案，包含私人土地與不相鄰的原大里區公所等機關用地。中市地政局表示，15期總面積6.96公頃，預計12月配地，市府配回的抵費地約占8%，2018年核准時，區域內未規畫社宅用地。

民進黨議員林德宇、李天生說，當初推動市地重劃時，因面積太小，把舊大里區公所等機關用地納入，大家期待要蓋聯合行政中心，市府說不蓋就不蓋？根本拿地方開玩笑。

民進黨議員張芬郁說，該筆土地在國光路、大里路，地價貴別拿社宅用地5%來搪塞，明年預算都沒編工程費，應加速開發。

盧秀燕表示，因為中央要求新開發區土地，直轄市要拿出5%來蓋社宅，包含13至15期開發區都被要求保留社宅用地，已發文中央希望排除。

民眾黨議員江和樹說，外傳市府要把機關用地賣掉。盧秀燕回應，「你去查現在是機關用地，我任內一定都機關用地」；盧還說，會請中市立委幫忙，也拜託民進黨籍議員，透過內部管道溝通，爭取行政中心用地。