集集大山電視轉播訊號常中斷 南投縣府乖乖、靠得住、蘆筍全都拜

南投集集大山電視轉播站，位於海拔1392公尺山上，提供南投7鄉鎮、雲林無線電視訊號，訊號涵蓋範圍包括南投縣11個鄉鎮，甚至外擴至雲林縣斗六市、古坑及林內鄉地區，但近來通往山上的富山產業道路遇雨經常崩塌，樹木傾倒，造成路斷停電，影響無線電視訊號維護，縣府今天特別利用普度拜拜，祈求一切平安。

集集大山標高1392公尺，是台灣小百岳之一，山頂有1顆二等1135號三角點，向北延伸至九份二山，東與日月潭、水社大山相望，山路崎嶇難行外，是不少初級登山客挑戰的目標。

集集大山電視轉播站位於山林深處，山頂不但有中部重要的電視轉播站，還有3座紅白相間的發射塔，站在塔頂甚至可以遠眺日月潭、水社大山及濁水溪，山形高聳挺拔，猶如守護著集集小鎮的山神，曾有人主張納入日月潭國家風景區，可說是集集大山一處密境。

南投縣政府表示，集集大山電視轉播站，提供南投、雲林9萬多戶無線電視訊號，為確保運作正常，集集大山電視轉播站，平時都會派人上山巡檢，但由於沿途屬於林保地，落石加上樹倒，將電線桿擊斷而停電，嚴重影響偏遠山區民眾的電視收看權，雖多次請求林業署南投分署協助維修未果，只能再次央求集集鎮公所編外派員清除路障，才得以上山普度好兄弟祈求路順乖乖靠得住。