泥水從八卦山直衝而下！雨彈狂炸台三線淹水 黃泥噴泉嚇壞機車騎士

南投縣名間鄉今天下午強降雨，省道台三線靠近名間交流道路段，瞬間淹水，黃色泥水氾濫，人孔蓋甚至出現黃泥湧泉，機車騎士嚇得趕緊停車。名間鄉長陳翰立說，強降雨時雨量高達80毫米，泥水從八卦山直衝而下，導致台三線嚴重淹水，呼籲縣府邀集相關單位，設法從上游分流，解決水患。

南投地區今天下午3時多下起大雨，名間鄉八卦山台地黃色泥水順著山坡直衝而下，讓台三線名間交流道瞬間淹水，淹水超過半個輪胎高，車輛經過帶起陣陣水浪，有女騎士騎機車發現周邊都有黃色泥水湧來，嚇得趕緊停車。

公路局南投工務段派員管制車道，還好大雨來的快去的也快，半小時後便消退，恢復正常通行。謝姓居民說，名間鄉過去大雨，只有東湖村地勢低窪較易淹水，但7月以來，午後經常大雨，台三線也跟著淹水，不只影響台三線交通，經常淹水也讓居民。

名間鄉長陳翰立說，台三線淹水主因，是因為時雨量超過80豪雨，八卦山上雨水順著山坡直下，但台三線除側溝外，附近並無區域排水系統，附近溝渠也需要清淤。

南投縣工務處表示，名間鄉區域排水以坑內坑溪為主，距離名間交流道有一段距離，附近野溪和溝渠分屬農田水利署和水保單位管轄。

南投工務段表示，台三線側溝並無淤積問題，主要是八卦山積水集中在肉品市場附近沖刷而下，只要上游能分流到坑內坑溪，淹水情況就能改善，但溝渠、野溪屬不同單位管轄，需要共同會勘，討論如何分流。