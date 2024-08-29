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南投縣府與7-ELEVEN合作 南投優質農產7千家門市都能買到

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華與幼兒園小朋友，一起為「品味南投」優質農產代言。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華與幼兒園小朋友，一起為「品味南投」優質農產代言。圖／南投縣政府提供

南投縣政府與7-ELEVEN合作，行銷南投優質農產，在全省近7000家門市、國道服務區以及ibon電商平台，販售中寮鄉「石虎山蕉」等優質農產，限定門市也會提供南投葡萄、香蕉及百香果等季節性鮮果，讓消費者更方便品嘗南投美味農產。

南投縣長許淑華今天在草屯鎮7-ELEVEN鴻寶門市，出席統一超商好鄰居文教基金會《FUN假囉！跟著水果趣旅行》手掌繪本與DIY遊戲體驗，和幼兒園小朋友一起代言「品味南投」品牌，展現南投縣豐富的農業資源。

許淑華說，南投縣去年成立「品味南投」管理中心，建立驗證機制維護品質，品味南投內容包括農產品、加工好物、生活好物、文創工藝及品味農遊，目前共114家農企業、253件產品取得認證，明年預計200家企業加入。

這次首度與統一超商合作，9月初將在統一集團全台7大國道服務區門市上架「品味南投」產品，包括水里葡萄、石虎山蕉、埔里百香果等當季水果，也可在全台近7000家門市利用ibon電商平台免費下載訂購。

而好鄰居文教基金會的《FUN假囉！跟著水果趣旅行》手掌繪本，引導孩童透過繪本認識南投優質水果及「石虎山蕉」，了解南投農產特色，落實108課綱強化永續觀念。

許淑華說，縣府支持農民栽種優質產品，堅持不使用化學肥料及除草劑，並為石虎保留安全友善棲息地，維護生物多樣性。

農業處強調，縣府將持續與各界合作，通過多元管道推廣南投的農業特色，為農民創造更多商機，同時讓更多人認識並愛上南投。

南投縣長許淑華歡迎全國民眾，到小7門市購買南投優質農產。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華歡迎全國民眾，到小7門市購買南投優質農產。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華與幼兒園小朋友，一起為「品味南投」優質農產代言。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華與幼兒園小朋友，一起為「品味南投」優質農產代言。圖／南投縣政府提供
南投縣政府與統一超商合作，在全省近7千家小7門市，也能買到石虎香蕉等優質農產。圖／南投縣政府提供
南投縣政府與統一超商合作，在全省近7千家小7門市，也能買到石虎香蕉等優質農產。圖／南投縣政府提供

108課綱 許淑華 香蕉

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