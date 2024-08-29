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矽品頒贈彰化市低收入學生獎學金 共發給54人28萬餘元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
矽品公司人力資源處員工服務部經理黃相萍（左4）代表公司頒贈獎學金給清寒學子，市長林世賢（左5）感謝矽品的善行義舉。圖／彰化市公所提供
矽品公司人力資源處員工服務部經理黃相萍（左4）代表公司頒贈獎學金給清寒學子，市長林世賢（左5）感謝矽品的善行義舉。圖／彰化市公所提供

矽品精密工業股分有限公司從2011年起，每年捐贈彰化低收入戶就學子女獎學金，已有1600餘名學生受惠，今天再頒發112學年度第二學期獎學金28萬2千元，共有54位學生受贈。彰化市長林世賢感謝矽品長期關注弱勢戶的善行義舉，及大力支持彰化市公所推動文化建設工作。

矽品頒贈彰化市低收入戶獎學金儀式，今天上午在彰化生活藝文館舉行，包括高中職（含五專前三年）組15人、大學大專（含研究所）組39人，共54位學生受贈，共頒贈28萬2千元。

彰化市長林世賢在頒發獎學金典禮致詞時表示，感謝矽品公司長期以來善盡企業社會責任的愛心，特別是關注弱勢家庭的福利；林世賢也期勉受獎的學子們，應心存感恩同時加倍努力學業，飲水思源之餘，在未來有能力時也回饋社會。

矽品公司除每年捐獻善款作為彰化市低收入戶就學子女獎學金外，也捐贈公所辦理文化宗教建設等活動經費，包括彰化300系列活動、彰化市立國樂團音樂會、彰化市長盃全國歌唱大賽、各場親子DIY活動、端午節、中秋節及跨年晚會等，林世賢也感謝矽品長期支持彰化市公所推動文化建設工作。

矽品公司人力資源處員工服務部經理黃相萍表示，矽品精密在彰化設廠多年，人才培育向為矽品公司所重視，14年來持續捐助獎學金，化身成清寒學子最強後盾，已嘉惠至少1600多位彰化市籍的學子，藉此激勵同處逆境的清寒學子。

黃相萍表示，矽品將再徵才1500名，希望清寒學子以永不放棄的精神克服挑戰，也歡迎獲獎學子畢業後，加入矽品，共創未來。

矽品公司人力資源處員工服務部經理黃相萍（右）代表公司頒贈獎學金給清寒學子，市長林世賢（左）贈與感謝狀，感謝矽品的善行義舉。圖／彰化市公所提供
矽品公司人力資源處員工服務部經理黃相萍（右）代表公司頒贈獎學金給清寒學子，市長林世賢（左）贈與感謝狀，感謝矽品的善行義舉。圖／彰化市公所提供
矽品公司人力資源處員工服務部經理黃相萍（左）代表公司頒贈獎學金給清寒學子，市長林世賢（右）感謝矽品的善行義舉。圖／彰化市公所提供
矽品公司人力資源處員工服務部經理黃相萍（左）代表公司頒贈獎學金給清寒學子，市長林世賢（右）感謝矽品的善行義舉。圖／彰化市公所提供

低收入戶 彰化 林世賢 獎學金

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