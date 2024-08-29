彰化爌肉飯節擺擂台 邀民眾嘗美食集章當爌世英雄
彰縣府今天舉行記者會，宣傳彰化爌肉飯節活動，縣府指出，自9月1日至10月31日，邀請民眾依照爌肉飯美食地圖，品嘗50家美味爌肉飯，參加數位集章摸彩活動當「爌」世英雄。
彰化縣政府上午在縣府1樓中庭舉行「2024彰化爌肉飯節」活動宣傳記者會，出席的有縣長王惠美、藝人白雲及參與活動的爌肉飯店家等，記者會場布置在拳擊擂台，象徵彰化有眾多爌肉飯店家，將在爌肉飯節活動一較高下。
王惠美致詞時說，在彰化想吃爌肉飯，24小時都吃得到，很多鄉親早上一起床就先來1碗爌肉飯，這次縣府以尋找爌世英雄為主題，舉辦「彰化爌肉飯節」系列活動，邀請全國民眾來彰化品嘗在地好滋味。
縣府指出，彰化爌肉飯節介紹由民眾及神秘客選出的50間爌肉飯店家，製作成美食地圖，同時參與數位集章活動，自9月1日至10月31日，鄉親只要到活動店家消費，可透過「愛玩彰化」官方LINE帳號集章，集滿3個章可參加抽獎；累計5個章可兌換限量版「爌肉小子」鑰匙圈；累計20個章可換取限量彰化古城紀念碗。
縣府表示，9月29日在田尾怡心園的彰化豚肉節活動，現場有快閃集章活動；10月12日在卦山村有大胃王比賽；11月2日在延平公園有爌肉飯嘉年華，只要新台幣100元就可品嘗到在地小吃，限量1000份，歡迎大家一起來參與。
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