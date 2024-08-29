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彰化垃圾減量繼續衝溪州成績大躍進 再發給9千戶廚餘桶

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
溪州鄉公所採購廚餘桶，將發送到全鄉9千戶，溪州鄉長江淑芬（左二)希望民眾能更落實回收廚餘、垃圾減量措施。圖／溪州公所提供
溪州鄉公所採購廚餘桶，將發送到全鄉9千戶，溪州鄉長江淑芬（左二)希望民眾能更落實回收廚餘、垃圾減量措施。圖／溪州公所提供

彰化縣環保局今年7月推行垃圾回收新制，各鄉鎮一開始也因民眾分類未落實，垃圾車被溪州焚化廠退運，不過經過嚴格執行後，垃圾量也大幅減少，溪州鄉公所最近也採購廚餘桶，今天起將發送到全鄉9千戶，希望民眾能更落實回收廚餘，達到垃圾減量效果。

彰化縣7月起推動強制分類、破袋稽查和退運機制，全縣各清潔隊因民眾分類不確實，共被退運垃圾車17車，但7月全縣垃圾進場量相較去年同期大幅減少5324公噸，減量高達近23%，其中7月生廚餘的回收量849噸，相較去年同期409噸也回收增加一倍。

溪州鄉也編列150萬元再採購廚餘桶將分送給各家戶，公所今天開宣導會，並邀請鄉代和村長等出席，希望大家一起幫忙宣導，更落實垃圾分類。

溪州鄉長江淑芬表示，溪州鄉的每日人均垃圾量，從6月的每人0.53公斤，已降到7月的每人0.4公斤，全鄉降低了25%的垃圾量，全縣鄉鎮市人均垃圾量評比排名也從6月的第10名，進步到7月份全縣第3名，這是全鄉民眾共同努力的成果。

由於一開始溪州鄉的垃圾也因民眾未落實分類回收，垃圾車也曾被溪州焚化廠退運，無法進場，清潔隊員只能運回，再一一破袋檢查，發現民眾將塑膠製品及生、熟廚餘混入一般垃圾的情況最嚴重。

江淑芬說，在鄉代會主席莊正雄、副主席蔡華南等鄉代支持下，編列150萬元採購熟廚餘桶將分送各村，再委由鄰長發送至家戶，希望民眾能再加強分類，再降低家戶垃圾量，若民眾反應良好，明年也將再編列120萬元預算，再採購「生廚餘桶」，讓家戶都能將生、熟廚餘確實分類，建立良好分類習慣。

江淑芬說，目前民眾的習慣就是把廚餘放塑膠袋交給清潔隊員，但隊員得再打開塑膠袋處理，相當不便，因此希望民眾能把廚餘直接以廚餘桶倒進垃圾車的回收桶，方便清潔隊員作業。

垃圾車 廚餘 彰化

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