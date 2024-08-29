中市稽查281家餐飲油煙設備 15家未依規裝設
中秋節將至，民眾預約燒烤店用餐，台中市食安處稽查281家餐飲業者，包含火鍋、燒烤業者、夜市攤商等，查核油煙防制，其中15家未依規裝設油煙處理設施，移請環保局查辦。
中秋節不少民眾偏好到燒烤店用餐。台中市食安處進行油煙防制查核，食安處今天透過文字稿說明，實地查核重點包含，是否裝設油煙防制設備，如靜電集塵器，以及是否在作業時開啟防制設備。已裝設油煙防制設備者，應定期清潔及維護設備，並保留相關維護紀錄，確保設備運作正常，發揮油煙處理功效。
食安處統計，今年1月至7月底，已查核營業面積大於300平方公尺以上的「大型餐飲業者」82家，其中含13家火鍋業者及26家燒烤業者，「小型餐飲業者」共199家，其中含72家夜市攤商，總計查核281家餐飲業者，有15家因未依規裝設油煙處理設施，移請環保局查辦。
食安處指出，市府定期舉辦餐飲衛生講習，今年結合大甲媽祖遶境活動、台中市金饌獎優質餐飲店家衛生管理分級評核、鍋烤節活動及食安基金輔導計畫等，辦理衛生講習訓練課程，共辦理11場衛生講習，參與人次達1177人。
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